Египетский министр: "Салах планирует продлить контракт с "Ливерпулем"

Министр спорта Египта Ашраф Собхи заявил, что нападающий Мохамед Салах планирует заключить новый контракт с "Ливерпулем".

В последнее время насчет будущего Салаха ходят противоречивые слухи, но факт в том, что действующий контракт Мохамеда по-прежнему истекает в следующем году.



Собхи обсуждал эту ситуацию с Салахом не далее, чем во время последнего международного перерыва, и Мохамед дал ясно понять, что не собирается уходить в другой клуб.



"Я встретился с Салахом в аэропорту после матча с Сенегалом, когда мы не смогли выйти на Чемпионат Мира. Я сказал ему, чтобы он забыл о случившемся и сосредоточился на том, что ждет его впереди".



"Я посоветовал ему продолжить свой путь в отличном от "Ливерпуля" клубе, но сейчас его план в том, чтобы продлить свой контракт с "Ливерпулем".



"Сейчас против Салаха развернута кампания, чтобы сломить его дух, но я попросил его не обращать на это внимание", — цитирует Собхи Daily Mirror.