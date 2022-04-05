Сезон завершен для Кирана Тирни

Сезон 2021/22 оказался завершен для Кирана Тирни после того, как было принято решение отправить крайнего защитника "Арсенала" на операцию.

После поражения 3:0 от "Кристал Пэлас" накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что опасается худшего в ситуации с пропустившим дерби Тирни, и чутье его не подвело.



Пожаловавшись на дискомфорт в левом колене после тренировки "канониров" 31 марта, Киран обратился за консультацией к профильному доктору, который направил 24-летнего шотландца под нож хирурга.



Как говорится в официальном заявлении "Арсенала", Тирни будет прооперирован в одной из клиник Лондона в ближайшие дни.



Лондонский клуб не устанавливает точные сроки по возвращению Тирни в строй, но ожидает, что Киран пропустит девять заключительных матчей в этом сезоне.



Потеря Тирни обещает стать огромной проблемой для "Арсенала". Против "Пэлас" Кирана на левом фланге обороны подменял Нуну Тавареш, который оказался частично повинен в двух первых голах и был заменен в перерыве.



В прошлом сезоне Артете также доводилось использовать Седрика Соареша и Гранита Джаку на позиции левого защитника в отсутствие Тирни.