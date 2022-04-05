Макларен может вернуться в МЮ ассистентом Тен Хага

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может войти в штаб Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце "Юнайтед" — с разрешения "Аякса" — начал официальные переговоры с Тен Хагом, и этот процесс так далеко продвинулся, что стороны уже обсуждают формирование тренерского штаба Эрика.



Прежде Тен Хаг никогда не работал в Премьер-Лиге, поэтому хочет пригласить себе в помощники человека, который хорошо знает английский футбол.



Прежде с этой ролью связывали бывших игроков "красных дьяволов", однако The Guardian утверждает, что правой рукой 52-летнего голландца на "Олд Траффорд" может стать Макларен, который здесь ассистировал сэру Алексу Фергюсону с 1999 по 2001 год.



Примечательно, что в сезоне 2008/09 Тен Хаг был ассистентом у Макларена, который тогда возглавлял "Твенте", пытаясь восстановить свою подмоченную работой в английской сборной репутацию.



В качестве самостоятельного специалиста 60-летний Макларен поработал на родине с "Мидлсбро", "Ноттингем Форест", "Дерби", "Ньюкаслом" и КПР.