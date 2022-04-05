ПСЖ сделал предложение Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил предложение от ПСЖ.

Как известно, контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце сезона, и Поль с января может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



По информации Manchester Evening News, ПСЖ не просто обозначил интерес к Погба, а уже выдвинул свое предложение Полю, который сейчас получает на "Олд Траффорд" 290 тысяч фунтов в неделю.



Правда, предложенные парижанами условия оказались не такими выгодными, как финальное предложение "красных дьяволов" по новому контакту.



29-летний игрок сборной Франции открыт к переходу к ПСЖ, но все-таки предпочитает вернуться в "Ювентус". А вот интерес "Реала" заметно угас после отъезда из Мадрида Зинедина Зидана.



Лишь на прошлой неделе Погба заявил, что пока не принял решение насчет своего будущего, однако источник из раздевалки утверждает, что Поль "уходит" из МЮ.