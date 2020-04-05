Эмери: "Ньюкасл" — привлекательный проект"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери признался, что у него был соблазн уйти в "Ньюкасл" ранее в этом сезоне.

Перед тем, как назначить Эдди Хау, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии перебрали ряд других вариантов среди тренеров.



Поработавший в "Арсенале" Эмери считался кандидатом номер один для саудитов, однако Унаи так и не решился предать свой нынешний клуб.



"Ньюкасл" — привлекательный проект. Там ты можешь кое-что построить, и этим он отличается от "Арсенала".



"Чтобы что-нибудь построить в "Арсенале", тебе сперва требовалось снести стены, а это тяжелая работа. В "Ньюкасле" не так — ты просто строишь с нулевого этажа. Так что это другое, и мне нравилась эта идея. Но также я был благодарен "Вильярреалу", который дал мне шанс и с которым мы достигли Лиги Чемпионов".



"Премьер-Лига — привлекательная лига для всех нас, тренеров. И когда из "Ньюкасла" позвонили, я много думал о возможности вернуться в Англию и взяться за серьезный проект. Для меня это было источником гордости, удовлетворения — я оценил это. Это нормально, что ты соглашается выслушать, рассмотреть такого рода предложение", — сообщил Эмери The Athletic.