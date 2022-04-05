Лаже намекнул на продажу Невеша

Главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже дал понять, что его клуб может продать полузащитника Рубена Невеша грядущим летом.

Невеш является одним из наиболее стабильных игроков "волков" в последние годы. Сейчас Рубену только 25, и кажется, что он созрел для перехода в большой клуб.



Невеша сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", с которыми, как признает Лаже, "волкам" будет тяжело тягаться.



"Мое мнение он знает. Я хочу лучшего для его карьеры. Если он предпочитает остаться с нами, я несомненно буду счастлив. С ним мы будем сильнее, но ведь это футбол".



"Он играет на таком уровне, что может прийти большая команда с более выгодным предложением. Тогда нам нужно будет проанализировать, как лучше поступить для нас и для игрока".



"Рубен великолепно проявляет себя в "Вулверхэмптоне". Игрока вроде него сложно найти. Парня, который умеет и атаковать, и обороняться. Обычно у тебя есть парни, которые либо атакуют, либо обороняются. Он умеет и то, и другое. Он может забивать голы и может ассистировать", — цитирует Лаже Manchester Evening News.