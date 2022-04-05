Лэмпард: "Не вижу в Алли игрока, который хочет завершить карьеру"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард не считает, что его полузащитнику Деле Алли нужно завершить игровую карьеру.

На прошлой неделе экс-игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор посоветовал Алли, который пока никак себя не проявил после перехода в "Эвертон" из "Тоттенхэма" в январе, подумать о завершении карьеры.



Однако Лэмпард совершенно не думает, что его подопечный потерял интерес к футболу. Фрэнк призывает Деле упорно тренироваться и ждать своего шанса.



"Я видел эти комментарии, и я немного знаю Стэна. В его карьере были свои сложности, о которых он рассказывал. Я понимаю, что ему пришлось пережить, но рассуждать о том, кого ты не знаешь, — это немного чересчур".



"Моя точка зрения такова, что я работаю с Алли каждый день, и я не вижу игрока, который хочет завершить карьеру в таком возрасте. Я вижу то, что ему нужно многое доказать. Пускай люди думают так. Когда тебе нужно многое доказать, ты должен склонить голову, выслушать и продемонстрировать на поле неправоту людей. Это начинается с упорной работы на тренировочном поле".



"Я всегда думал, что ему нужно время. Сейчас мы в той ситуации, что в каждом матче я стараюсь выпускать сильнейший состав, который обеспечит нам лучшие шансы на победу. Деле должен хорошо тренироваться, а каждый раз, когда он выходит на поле, он должен показывать, что достоин места в стартовом составе", — цитирует Лэмпарда The Guardian.