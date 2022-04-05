Анонс матча "Бенфика" — "Ливерпуль"

Трент Александер-Арнольд В погоне за покером "Ливерпуль" отправился в Лиссабон, где во вторник вечером сыграет против местной "Бенфики" первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" продолжает борьбу на трех других фронтах. Что важно, судьба "красных" в их собственных руках — даже в Премьер-Лиге, где они, уступая одно очко "Манчестер Сити", должны будут отправиться на "Этихад" в ближайшее воскресенье.

"Мы просто хотим сделать этот сезон незабываемым. Если бы на старте сезона вы сказали, что на данной стадии мы по-прежнему будем участвовать во всех соревнованиях, мы бы согласились на это".

"Мы просто должны наслаждаться этим. Мы должны отправиться в Лиссабон и постараться изо всех сил. Если этого окажется недостаточно, мы попробуем снова в следующем сезоне. "Ливерпуль" ничто не должен воспринимать как само собой разумеющееся", — сообщил вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк на пресс-конференции.

- Только с "Баварией" (12) и "Манчестер Юнайтед" (11) "Бенфика" встречалась в еврокубках чаще, чем с "Ливерпулем" (10 раз). "Ливерпуль" в свою очередь только с "Челси" (11) встречался чаще, чем с "Бенфикой".

- "Ливерпуль" проиграл все три последних выезда к "Бенфике" в еврокубках.

- "Бенфика" выиграла только один из шести последних домашних матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 2 поражения).

- "Ливерпуль" ни разу не уступил в восьми последних матчах Лиги Чемпионов против португальских команд (6 побед, 2 ничьи). Правда, во всех восьми соперником "красных" был "Порту".

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Бенфика" в среднем владеет мячом 40 процентов времени, и это четвертый худший показатель среди всех команд и самый худший среди участников 1/4 финала.

- "Ливерпуль" может только во второй раз в своей истории оформить пять побед кряду на выезде в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов.

- В 11 последних матчах между португальскими и английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов португальцы забили всего три гола (1 победа, 2 ничьи, 8 поражений).

- Шесть из восьми своих голов за "Ливерпуль" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов нападающий Мохамед Салах забил на выезде.

Лазарет "Ливерпуля" опустел благодаря возвращению в строй Трента Александер-Арнольда и Наби Кейта.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)
Лиссабон. Стадион "Эштадиу да Луш". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Бенфика, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 581

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Последние комментарии:




  1. krakovyak 05.04.2022 12:51 # krakovyak
    Россияне лижут фашистские хуи чтобы не лизать фашистские хуи...
    Л - логика.

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  2. thegodfather 05.04.2022 12:48 # thegodfather
    https://t.me/UkrainaOnlline/25239
    Эта всьо праделки британцев, уже даж не американцев)

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  3. bushwacka 05.04.2022 12:38 # bushwacka
    Особая башня Кремля

    https://youtu.be/0XYGVEmjjss

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  4. lfcmikki14 05.04.2022 12:17 # lfcmikki14
    0 сити играют против мощного соперника вроде, но как всегда никому неинтересны :)

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  5. true-manc 05.04.2022 12:12 # true-manc
    > "Ливерпуль" проиграл все три последних выезда к "Бенфике" в еврокубках.

    ахахахахахахаха, никчемная скузня

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  6. v-0987654321 05.04.2022 12:12 # v-0987654321
    Хахахаха
    Сибантросики с главного Нольчерстер сити

    На главном всегда должен быть ИМПЕРАТОРПУЛЬ
    крсава админ знаешь свою работу

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  7. true-manc 05.04.2022 12:08 # true-manc
    Анонс матча КОРОЛЕЙ:
    > 11:00

    Анонс матча лузерпука:
    > 12:00

    хорошая какуля скузне от админа)))

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  8. bushwacka 05.04.2022 12:02 # bushwacka
    ДА БУДЕТ СРАЧ!!! ))))

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