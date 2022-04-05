Анонс матча "Бенфика" — "Ливерпуль"

В погоне за покером "Ливерпуль" отправился в Лиссабон, где во вторник вечером сыграет против местной "Бенфики" первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" продолжает борьбу на трех других фронтах. Что важно, судьба "красных" в их собственных руках — даже в Премьер-Лиге, где они, уступая одно очко "Манчестер Сити", должны будут отправиться на "Этихад" в ближайшее воскресенье.



"Мы просто хотим сделать этот сезон незабываемым. Если бы на старте сезона вы сказали, что на данной стадии мы по-прежнему будем участвовать во всех соревнованиях, мы бы согласились на это".



"Мы просто должны наслаждаться этим. Мы должны отправиться в Лиссабон и постараться изо всех сил. Если этого окажется недостаточно, мы попробуем снова в следующем сезоне. "Ливерпуль" ничто не должен воспринимать как само собой разумеющееся", — сообщил вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк на пресс-конференции.



- Только с "Баварией" (12) и "Манчестер Юнайтед" (11) "Бенфика" встречалась в еврокубках чаще, чем с "Ливерпулем" (10 раз). "Ливерпуль" в свою очередь только с "Челси" (11) встречался чаще, чем с "Бенфикой".



- "Ливерпуль" проиграл все три последних выезда к "Бенфике" в еврокубках.



- "Бенфика" выиграла только один из шести последних домашних матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 2 поражения).



- "Ливерпуль" ни разу не уступил в восьми последних матчах Лиги Чемпионов против португальских команд (6 побед, 2 ничьи). Правда, во всех восьми соперником "красных" был "Порту".



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Бенфика" в среднем владеет мячом 40 процентов времени, и это четвертый худший показатель среди всех команд и самый худший среди участников 1/4 финала.



- "Ливерпуль" может только во второй раз в своей истории оформить пять побед кряду на выезде в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов.



- В 11 последних матчах между португальскими и английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов португальцы забили всего три гола (1 победа, 2 ничьи, 8 поражений).



- Шесть из восьми своих голов за "Ливерпуль" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов нападающий Мохамед Салах забил на выезде.



Лазарет "Ливерпуля" опустел благодаря возвращению в строй Трента Александер-Арнольда и Наби Кейта.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Эштадиу да Луш". 22:00 Онлайн-трансляция