Анонс матча "Манчестер Сити" — "Атлетико"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома против "Атлетико".

Всего три недели назад "Атлетико" уже гостил в Манчестере, тогда добыв победу 0:1 над "Юнайтед". Вкупе с домашней ничьей 1:1 это обеспечило команде Диего Симеоне выход в следующий раунд турнира.



"Сити" преодолел 1/8 финала гораздо легче, сокрушив "Спортинг" в Лиссабоне со счетом 0:5 и затем сыграв без голов дома.



Уже в ближайшее воскресенье "горожанам" предстоит важнейший матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", так что это будет где-то в подсознании Хосепа Гвардиолы этим вечером.



- Прежде "Сити" и "Атлетико" еще никогда не встречались в еврокубках, а вот Гвардиола за свою тренерскую карьеру дважды побеждал Симеоне (1 поражение).



- Прежде "Атлетико" еще никогда не удавалось выиграть в двух выездах в Англию подряд в рамках еврокубков.



- "Сити" выиграл три из четырех встреч с испанскими командами в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (1 поражение).



- В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 "Сити" по сумме двух матчей превзошел "Реал" (4:2).



- "Атлетико" становится первой командой, которая встречается с "Юнайтед" и "Сити" в плей-офф европейского турнира в течение одного сезона, со времен "Ювентуса" в Кубке УЕФА в 1976/77 — тогда итальянский гранд победил тех и других, выиграв турнир.



- "Сити" проиграл только один из девяти последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (7 побед, 1 ничья) — то был финал против "Челси" в прошлом сезоне.



- С сезона 2016/17 у "Сити" лучший показатель побед в плей-офф Лиги Чемпионов (64% — 14/22).



- В своих шести последних матчах в Лиге Чемпионов нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поучаствовал в шести голах.



- "Сити" не удавалось забить только в одном из 28 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (в среднем 2.8 голов за матч).



Рубен Диаш и Коул Палмер остаются в лазарете "Сити". Кайл Уолкер завершает отбывать свою трехматчевую дисквалификацию.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция