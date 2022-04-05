Анонс матча "Манчестер Сити" — "Атлетико"

Диего Симеоне и Хосеп Гвардиола Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, сыграв дома против "Атлетико".

Всего три недели назад "Атлетико" уже гостил в Манчестере, тогда добыв победу 0:1 над "Юнайтед". Вкупе с домашней ничьей 1:1 это обеспечило команде Диего Симеоне выход в следующий раунд турнира.

"Сити" преодолел 1/8 финала гораздо легче, сокрушив "Спортинг" в Лиссабоне со счетом 0:5 и затем сыграв без голов дома.

Уже в ближайшее воскресенье "горожанам" предстоит важнейший матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", так что это будет где-то в подсознании Хосепа Гвардиолы этим вечером.

- Прежде "Сити" и "Атлетико" еще никогда не встречались в еврокубках, а вот Гвардиола за свою тренерскую карьеру дважды побеждал Симеоне (1 поражение).

- Прежде "Атлетико" еще никогда не удавалось выиграть в двух выездах в Англию подряд в рамках еврокубков.

- "Сити" выиграл три из четырех встреч с испанскими командами в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (1 поражение).

- В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 "Сити" по сумме двух матчей превзошел "Реал" (4:2).

- "Атлетико" становится первой командой, которая встречается с "Юнайтед" и "Сити" в плей-офф европейского турнира в течение одного сезона, со времен "Ювентуса" в Кубке УЕФА в 1976/77 — тогда итальянский гранд победил тех и других, выиграв турнир.

- "Сити" проиграл только один из девяти последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (7 побед, 1 ничья) — то был финал против "Челси" в прошлом сезоне.

- С сезона 2016/17 у "Сити" лучший показатель побед в плей-офф Лиги Чемпионов (64% — 14/22).

- В своих шести последних матчах в Лиге Чемпионов нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поучаствовал в шести голах.

- "Сити" не удавалось забить только в одном из 28 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (в среднем 2.8 голов за матч).

Рубен Диаш и Коул Палмер остаются в лазарете "Сити". Кайл Уолкер завершает отбывать свою трехматчевую дисквалификацию.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. chuckie-lfc 05.04.2022 12:47 # chuckie-lfc
    нольсити будет выебан и высушен доном Симеоне, скриньте

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  2. mancityman 05.04.2022 12:38 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. frisby 05.04.2022 12:37 # frisby
    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0 ЛЧ
    НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
    51 год без евроторофеев
    141 год позора на эмптихаде
    и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
    вот все что нужно знать про голубое гавно

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  4. liverbro 05.04.2022 12:17 # liverbro
    ГОЛУБЫЕ ПРИНЦЕССЫ!

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  5. true-manc 05.04.2022 12:06 # true-manc
    > Прежде "Сити" и "Атлетико" еще никогда не встречались в еврокубках, а вот Гвардиола за свою тренерскую карьеру дважды побеждал Симеоне (1 поражение).
    > "Сити" выиграл три из четырех встреч с испанскими командами в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (1 поражение).
    > В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 "Сити" по сумме двух матчей превзошел "Реал" (4:2).
    > "Сити" проиграл только один из девяти последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (7 побед, 1 ничья) — то был финал против "Челси" в прошлом сезоне.
    > С сезона 2016/17 у "Сити" лучший показатель побед в плей-офф Лиги Чемпионов (64% — 14/22).
    > "Сити" не удавалось забить только в одном из 28 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (в среднем 2.8 голов за матч).

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  6. true-manc 05.04.2022 11:55 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  7. electric 05.04.2022 11:33 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  8. gucman 05.04.2022 11:06 # gucman
    Владение 75 -25 - да будет так!

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