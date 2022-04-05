Гвардиола: "Сыграем 12 игроками против "Атлетико"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" выберет тактику с 12 игроками.

С момента своего назначения в "Сити" в 2016 году Гвардиола добился колоссальных успехов на внутренней арене, а вот Лига Чемпионов никак не покорится каталонцу.

Неудачи "горожан" в Европе зачастую объясняют тактическими просчетами Гвардиолы, однако Хосеп находит в этих предположениях повод для самоиронии.

"В Лиге Чемпионов я чересчур увлекаюсь, выдумывая новую тактику и новые идеи, и завтра вы снова это увидите".

"У меня чересчур мудреная тактика, и поэтому я добиваюсь таких хороших результатов в Лиге Чемпионов. Мне было бы скучно делать свою работу, если бы каждый раз мне приходилось побеждать одинаково. Соперники строят свою игру по-разному. Если люди думают, что у меня будет одинаковый подход и к "Атлетико", и к "Ливерпулю" в воскресенье, то они заблуждаются".

"У "Ливерпуля" совсем другие движения, нежели у "Атлетико", особенно в силу того, что каждый игрок отличается — у каждого игрока своя мама и свой папа, свои характеристики. Я адаптируюсь".

"Поэтому мне нравится увлекаться глупой тактикой. Если я не побеждаю, то выгляжу глупо. Сегодня ночью я вдохновлюсь и придумаю невероятную тактику на завтра. Мы сыграем 12 игроками завтра!" — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Атлетико, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 10:00

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  1. gameboy 05.04.2022 10:53 # gameboy
    Испанский рот в деле

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  2. vals1702 05.04.2022 10:26 # vals1702
    чемоданчик для судейки уже готов

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  3. ian 05.04.2022 10:03 # ian
    Уже открыто говорит о прибегании к помощи судей, но даже они не помогут им выиграть ЛЧ

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  4. chelsea88 05.04.2022 10:02 # chelsea88
    Уже в открытую признаётся что зарядили судью.

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