Киран Тирни может уже не сыграть в этом сезоне

Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за травмы колена.

Нуну Тавареш, подменявший Тирни против "Кристал Пэлас", показал крайне неубедительную игру в дерби накануне, и эта проблема может остаться с "канонирами" на девять заключительных матчей.



Дело в том, что Киран вернулся с травмой из сборной Шотландии, за которую он сыграл оба матча по 90 минут. На "Эмирейтс" опасаются, что сезон может быть завершен для 25-летнего защитника.



"Завтра он посетит профильного специалиста, и мы будем лучше понимать характер повреждения. У него самого плохое предчувствие, да и снимки говорят о том же, но давайте подождем", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.



Также после поражения 3:0 Артета сообщил о рецидиве травмы полузащитника Томаса Партея, вынужденно замененного во втором тайме.



"Он почувствовал какой-то дискомфорт в области, где у него была травма прежде, так что мы очень встревожены", — добавил Микель.