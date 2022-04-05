Руни призвал МЮ отпустить Погба и Роналду

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" должны попрощаться с Полем Погба и Криштиану Роналду грядущим летом.

В конце этого сезона у Погба истекает контракт, и Руни не видит смысла удерживать игрока, который так и не смог заиграть в "Юнайтед" на уровне, демонстрируемом Полем в сборной Франции.



Также Руни отпустил бы 37-летнего Роналду, чтобы дать дорогу молодым. Уэйн считает, что Криштиану мало помогает команде, помимо своих голов.



"Думаю, дошло до той стадии, когда ему (Погба), наверное, будет лучше уйти. Если Поль будет честен с собой, он, наверное, сам признает, что с момента своего возвращения в "Манчестер Юнайтед" не смог проявить себя так, как ему хотелось бы".



"Я видел его в сборной Франции, и там он совершенно другой игрок. В сборной Франции он всегда демонстрирует свое мастерство, видение и умение контролировать игру. В "Юнайтед" у него толком не сложилось, и есть несколько игроков, которых им нужно отпустить".



"Что касается Криштиану, то я бы не сказал, что он произвел желаемый эффект. В начале сезона он забил важные голы в Лиге Чемпионов и сделал хет-трик против "Тоттенхэма", но если думать о будущем клуба, то ты хочешь, чтобы в следующие два-три года "Юнайтед" тащили молодые и голодные игроки".



"Криштиану стареет. Он определенно уже не тот игрок, которым был в 20 с чем-то лет, и это нормально. Он по-прежнему угрожает чужим воротам, но если говорить о других аспектах игры, то команде нужно больше", — сообщил Руни в эфире Sky Sports.