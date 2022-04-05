Руни призвал МЮ отпустить Погба и Роналду
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" должны попрощаться с Полем Погба и Криштиану Роналду грядущим летом.
В конце этого сезона у Погба истекает контракт, и Руни не видит смысла удерживать игрока, который так и не смог заиграть в "Юнайтед" на уровне, демонстрируемом Полем в сборной Франции.
Также Руни отпустил бы 37-летнего Роналду, чтобы дать дорогу молодым. Уэйн считает, что Криштиану мало помогает команде, помимо своих голов.
"Думаю, дошло до той стадии, когда ему (Погба), наверное, будет лучше уйти. Если Поль будет честен с собой, он, наверное, сам признает, что с момента своего возвращения в "Манчестер Юнайтед" не смог проявить себя так, как ему хотелось бы".
"Я видел его в сборной Франции, и там он совершенно другой игрок. В сборной Франции он всегда демонстрирует свое мастерство, видение и умение контролировать игру. В "Юнайтед" у него толком не сложилось, и есть несколько игроков, которых им нужно отпустить".
"Что касается Криштиану, то я бы не сказал, что он произвел желаемый эффект. В начале сезона он забил важные голы в Лиге Чемпионов и сделал хет-трик против "Тоттенхэма", но если думать о будущем клуба, то ты хочешь, чтобы в следующие два-три года "Юнайтед" тащили молодые и голодные игроки".
"Криштиану стареет. Он определенно уже не тот игрок, которым был в 20 с чем-то лет, и это нормально. Он по-прежнему угрожает чужим воротам, но если говорить о других аспектах игры, то команде нужно больше", — сообщил Руни в эфире Sky Sports.
05.04.2022 08:00
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Абсолютно адекватно.
Роналду остаётся профессионалам и жаждет побеждать, но в современном подходе тренеров он будет абузой. Он не может столько прессинговать и бороться, так что стоит искать чемпионат попроще или поиграть два - три года в МЛС.
Погба в МЮ это абсолютный провал. Отпускать и не думать о тех неоправданных деньгах, которые были в него вложены.
Клубу нужен проект. Нужен современный тренер в тандеме с спортдиром, они должны вместе определять цели для укрепления исходя из избранного стиля игры.
Отпускать Роналду, Погба, Хендерсона, Мату, Лингарда, Кавани, Марсиаля, Джонса, а также попытаться отбить хоть какие-то суммы за Ван Биссаку, Байи и Магуайра. Строить команду вокруг Мактоминея, Рэшфорда и Санчо. Команде нужны молодые и голодные до побед игроки, а не сытые и алчные волки.
Этот Юнайтед уже много лет поочередно доят супер агенты - то Мендеш, то Райола, навязывая через прессу интересы своих клиентов. Да и вообще есть ощущение, что МЮ комплектует состав исходя из трансферных слухов в прессе. Ещё не было ни одного трансфера, который не был ожидаем прессой, это тоже о многом говорит.
Почеттино вполне может справиться с этой задачей. У него был опыт по разгребанию Авгиевых конюшень после хаотичного закупа игроков с трансфера Бейла, тогда он создал очень боеспособный коллектив без больших трат, в основном развивая имеющихся игроков и точечно усиливая состав.
Я верю в его успех больше, чем в успех Тен Хаага, для него лучше взять промежуточный клуб перед назначением в топ клуб. примерно таких как Боруссия, Рома, Монако. В Англию ему пока рановато, так как в случае провала, а его риск очень вероятен, можно сильно испортить свою репутацию и потерять верю в себя. На данный момент МЮ не будет правильным шагом в его карьере.
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Руни знатно потроллил)))
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