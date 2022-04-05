Гвардиола считает "глупыми" дебаты о стиле "Атлетико"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что отказывается участвовать в дебатах насчет игрового стиля "Атлетико".

Во многих отношениях "Сити" видится антиподом "Атлетико", своего соперника по 1/4 финала Лиги Чемпионов. Игру "матрасников" часто называют устаревшей, грязной, чересчур оборонительной.



Однако Гвардиола считает, что любой стиль имеет право на жизнь, особенно если приносит результат.



"Я ни секунды не буду участвовать в этих глупых дебатах. Каждый стремится одержать победу в матче".



"Если они победили, значит они правы. Если мы победили, значит мы правы. Разницу делают игроки на футбольном поле".



"Я не собираюсь судить их игру. Я проанализирую то, что нам нужно сделать, чтобы с хорошим результатом отправиться в Мадрид на следующей неделе".



"Что значит играть некрасиво? Моя команда победила 1:0 на "Олд Траффорд", а Бернарду Силва провел пять минут в углу поля. Это не некрасиво, это удержание преимущества".



"Я никогда не осуждаю то, как играют соперники", — цитирует Гвардиолу The Guardian.