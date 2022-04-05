Артета извинился перед фанатами "Арсенала" за поражение от "Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета извинился перед болельщиками своего клуба за поражение 3:0 от "Кристал Пэлас".

В понедельник вечером "канониры" разгромно уступили на "Селхерст Парк" и не смогли вернуться на четвертую позицию в Премьер-Лиге.



Артета не собирается защищать свою команду, но ожидает, что "Арсенал" сделает выводы и отреагирует в следующем матче.



"Поздравляю "Пэлас" с тем, какой матч они провели, а что касается нас, то мы сделали невыполнимой свою задачу, учитывая то, как мы играли".



"Чтобы у тебя появились шансы на победу, ты должен приложить физические усилия и бегать. Мы были очень непоследовательны с мячом, и это недопустимо".



"Мы скверно играли, особенно в первом тайме. Я приношу извинения нашим болельщикам. Мы не смогли диктовать игру, и это расстраивает меня больше всего. Иногда у тебя ничего не ладится, и ты опаздываешь в каждом эпизоде. При поддержке своих болельщиков соперник этим воспользовался".



"Когда у нас были большие моменты, чтобы забить и вернуться в игру, мы ими не пользовались. Прежде всего мы должны поднять руки и принять заслуженную критику. Затем мы должны взглянуть на себя в зеркало и подумать о следующем матче, потому что это никуда не годится".



"Перед нами есть испытание, и все в наших руках. Мы должны быть честны с собой и поддерживать друг друга".



"Мы заслужили критику и должны извиниться, потому что такая игра никуда не годится для этого клуба. А далее мы должны отреагировать", — сообщил Артета Sky Sports.