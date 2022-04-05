"Арсенал" разгромлен "Кристал Пэлас"

"Арсенал" не смог вернуться на четвертую позицию в Премьер-Лиге, крупно уступив "Кристал Пэлас" — 3:0.

Относительно безголевого матча против "Манчестер Сити" 14 марта в стартовом составе "орлов" произошло только одно изменение. Это Джордан Айю появился вместо Майкла Олисе, который не восстановился вовремя.



На ворота "канониров" вернулся выздоровевший Аарон Рамсдейл. Он и Нуну Тавареш заменили Бернда Лено и Кирана Тирни.



Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент привел к голу. На 16-й минуте Конор Галлахер навесил со штрафного к дальней штанге, где Йоаким Андерсен затылком перевел мяч в центр, а Жан-Филипп Матета головой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.



Не успев прийти в себя, гости пропустили второй гол. На 24-й минуте Андерсен через полполя сделал передачу, которую не смог прервать Габриэль, в результате чего Айю выскочил на свободное пространство и пробил с линии штрафной — 2:0.



У "Арсенала" совершенно не шла игра. "Канониры" не создали ни одного момента до перерыва, а вот "Пэлас" мог сделать счет разгромным, однако Рамсдейл остановил дальний удар Матета.



В перерыве главный тренер гостей Микель Артета выпустил Габриэля Мартинелли, а затем и Эдди Нкетиа, но толку было было. Лишь на 67-й минуте "Арсенал" приблизился ко взятию ворот, однако удар Мартина Эдегора в касание из пределов штрафной оказался неточным.



Спустя пять минут Эдегор вновь оказался в центре внимания, нарушив правила на Уилфриде Захе в своей штрафной. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.



В остатке матча "канониры" смогли наиграть лишь на крученый удар Нкетиа с дистанции — "орлов" выручила крестовина.



"Арсенал" совершенно провалил матч, хотя имел больше игравших на выходных команд времени, чтобы прийти в себя после международного перерыва. "Пэлас" провел образцовый поединок, почти ничего не позволив сопернику впереди.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче