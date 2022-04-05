"Арсенал" разгромлен "Кристал Пэлас"

Жан-Филипп Матета "Арсенал" не смог вернуться на четвертую позицию в Премьер-Лиге, крупно уступив "Кристал Пэлас" — 3:0.

Относительно безголевого матча против "Манчестер Сити" 14 марта в стартовом составе "орлов" произошло только одно изменение. Это Джордан Айю появился вместо Майкла Олисе, который не восстановился вовремя.

На ворота "канониров" вернулся выздоровевший Аарон Рамсдейл. Он и Нуну Тавареш заменили Бернда Лено и Кирана Тирни.

Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент привел к голу. На 16-й минуте Конор Галлахер навесил со штрафного к дальней штанге, где Йоаким Андерсен затылком перевел мяч в центр, а Жан-Филипп Матета головой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.

Не успев прийти в себя, гости пропустили второй гол. На 24-й минуте Андерсен через полполя сделал передачу, которую не смог прервать Габриэль, в результате чего Айю выскочил на свободное пространство и пробил с линии штрафной — 2:0.

У "Арсенала" совершенно не шла игра. "Канониры" не создали ни одного момента до перерыва, а вот "Пэлас" мог сделать счет разгромным, однако Рамсдейл остановил дальний удар Матета.

В перерыве главный тренер гостей Микель Артета выпустил Габриэля Мартинелли, а затем и Эдди Нкетиа, но толку было было. Лишь на 67-й минуте "Арсенал" приблизился ко взятию ворот, однако удар Мартина Эдегора в касание из пределов штрафной оказался неточным.

Спустя пять минут Эдегор вновь оказался в центре внимания, нарушив правила на Уилфриде Захе в своей штрафной. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.

В остатке матча "канониры" смогли наиграть лишь на крученый удар Нкетиа с дистанции — "орлов" выручила крестовина.

"Арсенал" совершенно провалил матч, хотя имел больше игравших на выходных команд времени, чтобы прийти в себя после международного перерыва. "Пэлас" провел образцовый поединок, почти ничего не позволив сопернику впереди.

"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1138

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 05.04.2022 00:39 # lexa-arsenal
    Артета пока щадит пенсов

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  2. lexa-arsenal 05.04.2022 00:38 # lexa-arsenal
    1 4 у себя дома чёт пиздит

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  3. kukuruzzo 05.04.2022 00:34 # kukuruzzo
    пойду газетки постелю под шконарём

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  4. v-0987654321 05.04.2022 00:21 # v-0987654321
    Я пержу ты нюхаешь
    Я сру ты жрешь
    Я скаузер ты пенс
    Вот это зеабись

    (c) Андрей Воронин

    (ответить)

  5. v-0987654321 05.04.2022 00:16 # v-0987654321
    Ливерпук пук пук-Пенсы нюх нюх нюх
    я пержу ржу ржу-армянский нос нюх нюх нюх

    (ответить)

  6. jirrort 05.04.2022 00:14 # jirrort
    В Баварии сейчас траур наверное.Они уже приготовили несколько пачек вазелина для своих сучек.Но гейгунеры решили слиться и не попадать в лч, обидно :(

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  7. moneycity 05.04.2022 00:14 # moneycity
    Почему Кристал Пэлас побеждает Арсенал, а обоссан опять Ливерпуль?

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  8. v-0987654321 05.04.2022 00:12 # v-0987654321
    Я пержу ты нюхаешь
    Я сру ты жрешь
    Я скаузер ты пенс
    Вот это зеабись бись бись

    (с)Милан Барош

    (ответить)

  9. ganinilyha 05.04.2022 00:11 # ganinilyha
    Спасибо

    (ответить)

  10. true-manc 05.04.2022 00:10 # true-manc
    КОРОЛЬ Патрик с бомжесоставом Кристал Пэлас:
    > 9 место

    собачонка стиви с мощнейшим составом Виллы под еврокубки:
    > 11 место

    ору

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  11. vagifspurs 05.04.2022 00:07 # vagifspurs
    Там ещё Брайтон бой даст этим девочкам. Думаю не доживёт интрига до очной встречи. Жаль даже.

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  12. v-0987654321 05.04.2022 00:07 # v-0987654321
    Мой вонючий газ и Армянский нос)

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  13. brown-ale 05.04.2022 00:07 # brown-ale
    Обосраться в самый ответственный момент - в духе всего северного Лондона.

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  14. sausage 05.04.2022 00:07 # sausage
    Не повезло Арсеналу, всё залетело. Не их день.
    Ну ладно Вагиф радуется. А пенсы-то куда лезут? Им бы после матча с Брентфордом вообще не вылезать до следующего тура, ну или на крайняк до Реала.

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  15. thegodfather 05.04.2022 00:05 # thegodfather
    как в апл все быстро меняется...щас уже шпор вижу фаворитом борьбы за 4-ку, очный матч против арса, проще график.
    и у арса еще челси на мосту

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  16. redwhitegun 05.04.2022 00:05 # redwhitegun
    Первый тайм провалили все и не нашлось никого, кто сыграл бы на своем уровне, кроме Товареша. Вот он сыграл стабильно как днище. Второй тайм понравился, были моменты хорошие, но не шел мяч в ворота. Надеюсь команда придет в себя, иначе гг.

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  17. true-manc 05.04.2022 00:04 # true-manc
    Виейра - это КОРОЛЬ. Факт.

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  18. thegodfather 05.04.2022 00:04 # thegodfather
    отсосенал

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  19. jirrort 05.04.2022 00:03 # jirrort
    Пуканиры - главный позор Англии.Этих бесхребетных мразей не должно быть в лч.КОНТЕ ВЕРИМ!!!

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  20. vagifspurs 05.04.2022 00:02 # vagifspurs
    ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ
    АРСЕНАЛ НА СТРАПОНЕ

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