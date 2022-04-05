"Арсенал" разгромлен "Кристал Пэлас"
"Арсенал" не смог вернуться на четвертую позицию в Премьер-Лиге, крупно уступив "Кристал Пэлас" — 3:0.
Относительно безголевого матча против "Манчестер Сити" 14 марта в стартовом составе "орлов" произошло только одно изменение. Это Джордан Айю появился вместо Майкла Олисе, который не восстановился вовремя.
На ворота "канониров" вернулся выздоровевший Аарон Рамсдейл. Он и Нуну Тавареш заменили Бернда Лено и Кирана Тирни.
Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент привел к голу. На 16-й минуте Конор Галлахер навесил со штрафного к дальней штанге, где Йоаким Андерсен затылком перевел мяч в центр, а Жан-Филипп Матета головой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.
Не успев прийти в себя, гости пропустили второй гол. На 24-й минуте Андерсен через полполя сделал передачу, которую не смог прервать Габриэль, в результате чего Айю выскочил на свободное пространство и пробил с линии штрафной — 2:0.
У "Арсенала" совершенно не шла игра. "Канониры" не создали ни одного момента до перерыва, а вот "Пэлас" мог сделать счет разгромным, однако Рамсдейл остановил дальний удар Матета.
В перерыве главный тренер гостей Микель Артета выпустил Габриэля Мартинелли, а затем и Эдди Нкетиа, но толку было было. Лишь на 67-й минуте "Арсенал" приблизился ко взятию ворот, однако удар Мартина Эдегора в касание из пределов штрафной оказался неточным.
Спустя пять минут Эдегор вновь оказался в центре внимания, нарушив правила на Уилфриде Захе в своей штрафной. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 3:0.
В остатке матча "канониры" смогли наиграть лишь на крученый удар Нкетиа с дистанции — "орлов" выручила крестовина.
"Арсенал" совершенно провалил матч, хотя имел больше игравших на выходных команд времени, чтобы прийти в себя после международного перерыва. "Пэлас" провел образцовый поединок, почти ничего не позволив сопернику впереди.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
05.04.2022 00:00
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Последние комментарии:
Артета пока щадит пенсов
(ответить)
1 4 у себя дома чёт пиздит
(ответить)
пойду газетки постелю под шконарём
(ответить)
Я пержу ты нюхаешь
Я сру ты жрешь
Я скаузер ты пенс
Вот это зеабись
(c) Андрей Воронин
(ответить)
Ливерпук пук пук-Пенсы нюх нюх нюх
я пержу ржу ржу-армянский нос нюх нюх нюх
(ответить)
В Баварии сейчас траур наверное.Они уже приготовили несколько пачек вазелина для своих сучек.Но гейгунеры решили слиться и не попадать в лч, обидно :(
(ответить)
Почему Кристал Пэлас побеждает Арсенал, а обоссан опять Ливерпуль?
(ответить)
Я пержу ты нюхаешь
Я сру ты жрешь
Я скаузер ты пенс
Вот это зеабись бись бись
(с)Милан Барош
(ответить)
Спасибо
(ответить)
КОРОЛЬ Патрик с бомжесоставом Кристал Пэлас:
> 9 место
собачонка стиви с мощнейшим составом Виллы под еврокубки:
> 11 место
ору
(ответить)
Там ещё Брайтон бой даст этим девочкам. Думаю не доживёт интрига до очной встречи. Жаль даже.
(ответить)
Мой вонючий газ и Армянский нос)
(ответить)
Обосраться в самый ответственный момент - в духе всего северного Лондона.
(ответить)
Не повезло Арсеналу, всё залетело. Не их день.
Ну ладно Вагиф радуется. А пенсы-то куда лезут? Им бы после матча с Брентфордом вообще не вылезать до следующего тура, ну или на крайняк до Реала.
(ответить)
как в апл все быстро меняется...щас уже шпор вижу фаворитом борьбы за 4-ку, очный матч против арса, проще график.
и у арса еще челси на мосту
(ответить)
Первый тайм провалили все и не нашлось никого, кто сыграл бы на своем уровне, кроме Товареша. Вот он сыграл стабильно как днище. Второй тайм понравился, были моменты хорошие, но не шел мяч в ворота. Надеюсь команда придет в себя, иначе гг.
(ответить)
Виейра - это КОРОЛЬ. Факт.
(ответить)
отсосенал
(ответить)
Пуканиры - главный позор Англии.Этих бесхребетных мразей не должно быть в лч.КОНТЕ ВЕРИМ!!!
(ответить)
ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ
АРСЕНАЛ НА СТРАПОНЕ
(ответить)
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