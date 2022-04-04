Руни советует "Юнайтед" назначить Почеттино

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поддержал кандидатуру Маурисио Почеттино из ПСЖ на пост следующего главного тренера "красных дьяволов".

Согласно свежим слухам в прессе, "Юнайтед" склоняется к назначению Эрика Тен Хага своим новым рулевым, однако Руни придерживается другого мнения.



Уэйн указывает на то, что Почеттино уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, а также знает, как найти подход к звездам и молодежи.



"Думаю, Почеттино подтвердил свой класс в Премьер-Лиге. Он знает Премьер-Лигу. В "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне" он вырастил много молодых игроков".



"Выбирая между ними двумя (Почеттино и Тен Хагом), я бы предпочел Почеттино и дал бы ему время. Думаю, сейчас тренерам требуется время, чтобы наложить свой отпечаток на клуб и команду, и если вы дадите ему время, он будет успешен".



"После сэра Алекса Фергюсона у нас не было тренера, который бы пришел в клуб всерьез и надолго. Кто бы ни был назначен, ему нужно дать время, чтобы выстроить отношения с игроками".



"Я понимаю, что Оле (Гуннар Сульшер) провел здесь три года, но то был переходный период. Думаю, у него не сложилось, его назначение не сработало, и то же самое с нынешним временным наставником (Рангником)".



"На мой взгляд, Почеттино — первоклассный тренер. Он знает, как работать с игроками мирового уровня, а также с молодыми игроками, и им нужно их правильно совместить, потому что они не могут позволить себе очередной провал", — сообщил Руни в эфире Sky Sports.