"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграют 12 мая

Отложенный матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" состоится в четверг, 12 мая.

Изначально это дерби Северного Лондона было запланировано на 16 января, однако по просьбе "канониров" Премьер-Лига согласилась его отложить.



Свою просьбу "Арсенал" мотивировал тем, что не может набрать минимально необходимого количества игроков, фактически злоупотребив правилом, введенным на период острой фазы пандемии коронавируса. На тот момент COVID-19 был подтвержден лишь у одного футболиста "канониров", остальные же отсутствовали по другим причинам.



Прямо сейчас, учитывая турнирную ситуацию и текущую форму, "Арсенал" и "Тоттенхэм" видятся фаворитами борьбы за четвертое место, поэтому их очная встреча приобретает колоссальное значение.



Добавим, что после дерби обеим командам останется сыграть по два матча в Премьер-Лиге: "шпорам" — против "Бернли" и "Норвича", "канонирам" — против "Ньюкасла" и "Эвертона".