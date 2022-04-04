Виейра не удивлен успехами "Арсенала" в этом сезоне
Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что не удивлен успехам "Арсенала" при Микеле Артете в этом сезоне.
В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов. К дерби с "Пэлас" подопечные Артеты подходят, выиграв шесть из семи последних матчей.
Виейра, который трижды выигрывал Премьер-Лигу с "Арсеналом", высоко оценивает работу своего испанского коллеги и ожидает тяжелого матча.
"Я не удивлен тем, как они играют и как прогрессируют. У них хороший состав, хороший тренер, и у них есть четкое представление насчет того, как они хотят играть в футбол".
"Микель преодолел сложный период, и он сделал это, сохраняя спокойствие и хладнокровие. Он и его работа заслуживают похвалы, и их результаты в последнее время очень позитивны".
"Они играют с большой уверенностью в себе, и эта уверенность делает разницу. Матч против них будет испытанием для нас, но мы тоже в очень хорошей форме", — цитирует Виейра The Independent.
04.04.2022 21:00
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