"Ливерпуль" проявляет интерес к Гнабри
"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Баварии" и сборной Германии Сержу Гнабри.
Не сумев заиграть в Англии в начале своей карьеры, Гнабри вернулся на родину. В 2017 году Серж присоединился к "Баварии", где постепенно вырос в ключевого игрока, забив 61 гол и отдав 40 результативных передач в 163 матчах.
Гнабри завоевал 10 трофеев за то время, что находится на "Альянц Арене", но сейчас у 26-летнего немца остается только один год по контракту, а переговоры с "Баварией" о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.
Как утверждает Goal, за ситуацией вокруг Сержа внимательно наблюдают "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус". Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта своего соотечественника.
Если к лету "Баварии" не удастся совершить прорыв в переговорах, то с высокой вероятностью Гнабри будет продан.
04.04.2022 20:00
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ГНАБРИ > бестрофейного голубого гавна
1 500 000 000 потрачено
1 финал
0 ЛЧ
НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
51 год без евроторофеев
141 год позора на эмптихаде
и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
вот все что нужно знать про голубое гавно
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Гнабри это похороны для АПЛ...
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