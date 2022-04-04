"Ливерпуль" проявляет интерес к Гнабри

Серж Гнабри "Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Баварии" и сборной Германии Сержу Гнабри.

Не сумев заиграть в Англии в начале своей карьеры, Гнабри вернулся на родину. В 2017 году Серж присоединился к "Баварии", где постепенно вырос в ключевого игрока, забив 61 гол и отдав 40 результативных передач в 163 матчах.

Гнабри завоевал 10 трофеев за то время, что находится на "Альянц Арене", но сейчас у 26-летнего немца остается только один год по контракту, а переговоры с "Баварией" о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.

Как утверждает Goal, за ситуацией вокруг Сержа внимательно наблюдают "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус". Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта своего соотечественника.

Если к лету "Баварии" не удастся совершить прорыв в переговорах, то с высокой вероятностью Гнабри будет продан.


Метки Бавария, Гнабри, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 463

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 04.04.2022 20:36 # frisby
    Серж Гнабри - 2017-2022 - 10 трофеев
    Мунчестер пососилси - 2017-2022- 9 трофеев
    ГНАБРИ > бестрофейного голубого гавна
    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0 ЛЧ
    НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
    51 год без евроторофеев
    141 год позора на эмптихаде
    и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
    вот все что нужно знать про голубое гавно

    (ответить)

  2. naby-keita 04.04.2022 20:25 # naby-keita
    Гнабри это похороны для АПЛ...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: