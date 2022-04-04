"Ливерпуль" проявляет интерес к Гнабри

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Баварии" и сборной Германии Сержу Гнабри.

Не сумев заиграть в Англии в начале своей карьеры, Гнабри вернулся на родину. В 2017 году Серж присоединился к "Баварии", где постепенно вырос в ключевого игрока, забив 61 гол и отдав 40 результативных передач в 163 матчах.



Гнабри завоевал 10 трофеев за то время, что находится на "Альянц Арене", но сейчас у 26-летнего немца остается только один год по контракту, а переговоры с "Баварией" о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.



Как утверждает Goal, за ситуацией вокруг Сержа внимательно наблюдают "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус". Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта своего соотечественника.



Если к лету "Баварии" не удастся совершить прорыв в переговорах, то с высокой вероятностью Гнабри будет продан.