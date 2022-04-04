Артета восхищается достижением Венгера

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что нельзя недооценивать достижение Арсена Венгера, который так долго удерживал клуб в топ-4 Премьер-Лиги.

Венгер тренировал "Арсенал" 22 сезона, 20 лет подряд финишируя в топ-4. Зачастую болельщики "канониров" были недовольны только четвертым местом, но с годами достижение Арсена выглядит все более впечатляющим.



Сейчас у "Арсенала" есть реальные шансы впервые после ухода Венгера попасть в первую четверку Премьер-Лиги, и Артета на себе почувствовал, насколько это сложная задача.



"Думаю, в целом мы чувствуем, что Арен проделал исключительную работу. Это было превосходно. Не думаю, что кто-нибудь скажет, что это было хорошо или нормально. Он трансформировал этот клуб и много, много лет удерживал на вершине. Не думаю, что кто-нибудь недооценивает то, что он сделал".



"Сейчас борьба за попадание в топ-4 — это очень сложно. У этой борьбы очень сложный контекст. В этой борьбе могут участвовать не те команды, от которых ты этого ожидаешь на старте сезона".



"Ничего не изменилось. Когда я играл здесь, то играл, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Я никогда не спрашивал себя: "Можем ли мы финишировать четвертыми в этом году?"



"У меня никогда не было такого настроя — Арсен никогда этого не позволял. И это не отличается от того, что мы хотим делать сейчас", — цитирует Артету Evening Standard.