Клопп рад, что Салах возобновил переговоры о новом контракте

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о прорыве в переговорах с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

В минувший уикенд появилась информация, что Салах приблизился к подписанию нового контракта после того, как согласился на определенные компромиссы.



Клопп не стал этого ни опровергать, ни подтверждать, но дал понять, что переговорный процесс действительно возобновился.



"Я рад этому. Мне нечего добавить, но это хорошо. Ответственные стороны разговаривают друг с другом, и это все, что мне нужно", — цитирует Клоппа Sky Sports.