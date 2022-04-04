Жинола сравнил Кейна с Марадоной
Бывший вингер "Тоттенхэма" Давид Жинола сравнил нападающего "шпор" Харри Кейна с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
Оставаясь лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в этом сезоне, при Антонио Конте 28-летний Кейн раскрылся в качестве диспетчера.
Особенно хорошо это было видно в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (5:1), где Харри вел игру команды, записав на свое имя результативную передачу.
"Эта победа меня очень впечатлила. "Тоттенхэм" выглядел так сильно, особенно во втором тайме. Они выглядят уверенно и играют в свою игру. Они блестяще разыгрывают мяч и удивительным образом завершают свои атаки".
"Новый плеймейкер "Тоттенхэма" — это Харри Кейн. Я серьезно. Харри Кейн — плеймейкер, 10-й номер, сейчас он играет как Марадона".
"Он играет в центре поля, раздает длинные передачи, короткие передачи, забивает, ассистирует. Вау! Это новая версия Харри Кейна", — сообщил Жинола Sky Sports.
04.04.2022 17:00
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Последние комментарии:
хуйню какую-то сказал.
Марадона был невероятным талантом, но кажись не таким стабильным как Харри.
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ахахахахаха какуль переел жигало
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