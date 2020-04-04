Рангник хочет помочь Рэшфорду вернуться в форму

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что хочет помочь нападающему Маркусу Рэшфорду вернуться в свою лучшую форму.

Текущая форма 24-летнего Рэшфорда настолько плоха, что против "Лестера" в субботу, когда Рангник не мог рассчитывать на приболевшего Криштиану Роналду и травмированного Эдинсона Кавани, Маркус лишь вышел на замену во втором тайме.



Рангник жаждет помочь Рэшфорду, но подчеркивает, что основную работу должен сделать сам Маркус.



"Это не секрет, что прямо сейчас не лучший момент для Маркуса. Это связано с ритмом и уверенностью, и наша задача в том, чтобы помочь ему снова поверить в себя".



"Мы лишь можем регулярно с ним разговаривать и объяснять, что мы ожидаем от него и что он должен делать. Остальное должен сделать он сам".



"Можно за пару недель нарастить такую уверенность в себе, что ты будешь другим игроком. Все мы знаем, что Маркус может играть лучше, но в конце концов он сам должен сделать эти шаги", — цитирует Рангника Sky Sports.