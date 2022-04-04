"Вилла" готова заплатить 60 млн. фунтов за Филлипса

"Астон Вилла" сделала полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса своей целью номер один на летнее трансферное окно.

"Вилла" находится в поисках полузащитника, контролирующего игру из центра поля и прикрывающего линию обороны, с момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году.



26-летний Филлипс был на радаре у "Виллы" еще при Дине Смите, предшественнике Стивена Джеррарда на посту главного тренера бирмингемцев.



Как утверждает The Telegraph, после окончания этого сезона "Вилла" предпримет еще одну попытку заполучить Филлипса. Джеррард готов выложить за Калвина рекордные для своего клуба 60 миллионов фунтов.