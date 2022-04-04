Конте: "Тоттенхэм" в гонке"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что у его команды появились реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Еще месяц назад Конте был скептично настроен насчет попадания в топ-4 и говорил, что его команда может только мечтать об этом.



Однако накануне "Тоттенхэм" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:1, одержав свою шестую победу в восьми последних матчах. "Шпоры" минимум на сутки поднялись на четвертую строчку, и теперь у Конте уже совсем другое настроение.



"Когда я пришел, то обнаружил одну ситуацию, и в то время было очень сложно поверить, что мы будем участвовать в гонке за попадание в Лигу Чемпионов. Но я думаю, что в последнее время я увидел огромный прогресс у своей команды, и теперь мы в гонке".



"Теперь вы можете видеть команду с определенными характеристиками, с узнаваемыми идеями футбола, и по этой причине я говорю, что мы в гонке за место в зоне Лиги Чемпионов, потому что в данный момент эта команда действительно является командой. Командой с идеями футбола", — цитирует Конте The Guardian.