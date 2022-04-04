Агент объяснил, почему Озил отказался от урезания зарплаты в "Арсенале"
Агент полузащитника Месута Озила объяснил, почему его клиент отказался от понижения своей зарплаты в "Арсенале".
Началом конца для Озила в "Арсенале" стала его ссора с главным тренером Микелем Аретой, который попросил свою команду пойти на добровольное понижение зарплат на 15 процентов, дабы помочь клубу преодолеть коронавирусный кризис.
В итоге зарплаты большинства игроков были урезаны на 12.5 процентов, но Озил продолжил получать 350 тысяч фунтов в неделю, пока не был отправлен в "Фенербахче". Агент Эркют Согут уверяет, что Месут так поступил не из жадности.
"Когда был поднят вопрос об урезании зарплат, он спросил меня: "Куда пойдут эти деньги?"
"Месут хотел гарантий от клуба насчет того, что клуб никого не уволит и что руководству тоже урежут зарплаты".
"Если бы эти гарантии были предоставлены и оформлены документально, он бы согласился и на более серьезное урезание зарплаты — на 30 процентов. Он хотел знать, куда пойдут эти деньги".
"Он бы не хотел, чтобы эти деньги пошли на покупку другого игрока. Если бы это сделано для сохранения рабочих мест, то другое дело", — сообщил Согут Arsenal Fan TV.
04.04.2022 13:00
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артета обязан публично принести извинения, озил маэстро и оказывается еще честным парнем
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Учитывая историю с уволенным гейгунерами маскотом, отработавшим в этом никчемном клубишке 27 лет и принимая во внимание, что Озил высказал готовность платить зарплату маскота из своего кармана, то не возникает сомнений касательно и этой новости. Озил не жадный человек, но не хочет делиться честно заработанными средствами с yблюдкaми из правления гейгунеров.
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Щас бы постфактум красиво сказки затирать
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