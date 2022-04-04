Рангник считает, что МЮ не хватает физически сильных игроков

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что в его команде слишком много техничных игроков и не хватает жестких, агрессивных футболистов.

В минувшую субботу "Юнайтед" потерял два очка в противостоянии с "Лестером" (1:1), резко ухудшив свои шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



После этого матча у Рангника осталось ощущение, что его команда слишком часто позволяет сопернику доминировать над собой в физическом плане.



"Было очевидно, что в некоторые моменты игры мы уступали сопернику физически".



"Это было видно по дуэлям один на один. Когда бы нам ни приходилось вступать в физический контакт, слишком часто мы проигрывали, и это необходимо улучшить в остатке сезона, но еще важнее — в следующем сезоне. Я просто чувствовал, что нам нужно быть динамичнее, мощнее, агрессивнее в такие моменты, но этого не было".



"Если честно, это в некотором смысле должно быть в ДНК игрока. Должен сказать, это сложно изменить — сложно превратить технически одаренного игрока в физически сильного, агрессивного игрока. У нас же много людей, которые являются техничными игроками".



"Как мы это уже показывали в прошлом, в своей день, когда у нас идет игра, мы можем переиграть соперника. Но сегодня сделать это было сложно. "Лестер" был агрессивен и силен физически во многие моменты игры. У нас с этим были проблемы".



"Что есть, то есть, и это сложно изменить. Думаю, дело не в настрое — это связано с ДНК игроков".



"У этой команды нет дефицита техничных игроков, но команда может быть сильнее физически. Я никогда не ставил под сомнение характер игроков и не думаю, что у нас есть проблемы с характером", — цитирует Рангника Daily Mirror.