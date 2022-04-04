Грилиш подпишет контракт с Gucci на семизначную сумму

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш близок подписанию персонального спонсорского контракта с итальянским домом моды Gucci на семизначную сумму.

Прошлым летом Грилиш стал самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов.



Чуть ранее своего рекордного трансфера Джек помог сборной Англии достичь финала Чемпионата Европы.



Эти успехи открывают перед Грилишем большие спонсорские возможности, и главным партнером 26-летнего игрока собирается стать Gucci.



Грилиш и раньше любил одеваться в модные вещи от Gucci, но либо покупал их на свои деньги, либо получал в подарок. Теперь же Джек будет официальным амбассадором итальянской марки, сообщает The Athletic.