Фердинанд: "Погба дважды выставил МЮ дураками"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что со стороны руководства "красных дьяволов" будет "абсолютным преступлением" отпустить полузащитника Поля Погба из клуба бесплатно.

Вернувшись в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока в мире в 2016 году, сейчас Погба находится на пороге того, чтобы покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом.



Фердинанд считает эту ситуацию большим просчетом руководства и опасается, что нападающий Маркус Рэшфорд повторит судьбу Поля.



"Так происходит из-за того, каким образом клуб ведет свои дела".



"Думаю, нельзя позволять игрокам приближаться к концу своих контрактов. Думаю, этого не должно происходить".



"Мы знаем, на что способны Маркус и Погба. Когда речь идет об игроках вроде них, ты хочешь обладать ими, ты хочешь сохранить их, заранее уладив их будущее".



"Это абсолютное преступление, когда ты потратил на игрока 80-90 миллионов фунтов плюс зарплата, а этот игрок уходит от тебя бесплатно. Причем дважды. Он дважды выставил нас дураками. Невероятно", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.