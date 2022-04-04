31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Александр Лакасетт В понедельник, 4 апреля, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Накануне "Арсенал" был оттеснен на пятое место "Тоттенхэмом", который имеет преимущество по дополнительным показателям, однако "канониры" сыграли на два матча меньше и имеют все шансы сохранить место в топ-4 по итогам тура.

"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, тогда как "Арсенал" одержал пять побед кряду на выезде в чемпионате.

"Орлы" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге (5 ничьих, 3 поражения). "Арсенал" уступил лишь однажды в 16 последних выездах к "Пэлас" в чемпионате (8 побед, 7 ничьих), но это единственное поражение случилось как раз в понедельник вечером — 3:0 в апреле 2017.

Проиграв два своих первых лондонских дерби в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "Арсенал" не знает поражений уже четыре матча кряду против соседей по городу (3 победы, 1 ничья).

Из-за травм "Пэлас" рискует недосчитаться Майкла Олисе и Уилфрида Захи. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур уже возобновили тренировки и должны сыграть.

Из лазарета "Арсенала" должен вернуться защитник Такехиро Томиясу. Шансы голкипера Аарона Рамсдейла сыграть оцениваются как 50 на 50. Букайо Сака переболел коронавирусом.


Метки анонс тура, Арсенал, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 04.04.2022 09:36 # lfcmikki14
    Польские проституки пожаловались на приехавших с Украины конкуренток!

    У некоторых проституток пропала уверенность в завтрашнем дне из-за понаехавших из Украины конкуренток, которые стали сильно занижать расценки.
    Если раньше в среднем клиенты платили примерно по
    254 злотых то теперь за это время им удается зарабатывать лишь по 150 злотых за час.

    "Раньше мы себя чувствовали комфортно. Но недавно в городе высадился целый десант "хохлотелок" и теперь кризис начался у нас", - жалуется пр@cтитутка Марийка.

    По ее словам, украинские проституки приехали на нашу территорию и ведут себя очень нагло", в то время как "наши девочки давно работают по вызову, никаких трасс, все цивилизовано". "Занижают тарифы, забирают клиентов и заставляют нас работать за копейки. Так не делается!".

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  2. faterlend 04.04.2022 09:31 # faterlend
    К вопросу о том, можно ли верить Минобороны РФ.

    Сегодня Минобороны РФ заявило об уничтожении военного аэродрома Васильков в Киевской области.
    Знаете, что тут примечательно?
    Ровно ТО ЖЕ САМОЕ Минобороны РФ заявило 12 марта.

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  3. chelsea88 04.04.2022 09:28 # chelsea88
    Удачи Кристал Пэласу в борьбе с заднеприводными. Гейгуннеры должны страдать.

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  4. narcot 04.04.2022 09:26 # narcot
    Ебаная вата на сайте МО писала первого апреля, что контролирует бучу, а вата ноет о постанове. Ну что за дауны

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  5. faterlend 04.04.2022 09:24 # faterlend
    «Кошмар в Буче», «Геноцид», «Хуже, чем ИГИЛ», «Массовое убийство невинных», «Россия должна ответить за это»: обложки британских газет сегодня утром

    и ответят, причем и каждая мразь на том же фапле, которая одобряла такие действия своих животных - тоже.

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  6. faterlend 04.04.2022 09:09 # faterlend
    Руснявые мрази, вы хоть там определитесь по Буче, выродки фашисткие.

    Почитал, оказывается сначала это был фейк, там у русни капля воды на лобовом стекле оживляла трупы.

    Потом руснявым мразям сменили методичку, и оказалось это хохлы сами себя поубивали и изнасиловали.

    А к вечеру опять вернулись вроде к фейку и постановке.

    Вы там определитесь, мрази руснявые.

    На трибунале тоже будете мычать как с хуем во рту то одно то другое?

    (ответить)

  7. chelsea-69 04.04.2022 09:03 # chelsea-69
    Слава Конору! Галлахеру Слава!

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