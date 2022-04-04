31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 4 апреля, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Накануне "Арсенал" был оттеснен на пятое место "Тоттенхэмом", который имеет преимущество по дополнительным показателям, однако "канониры" сыграли на два матча меньше и имеют все шансы сохранить место в топ-4 по итогам тура.



"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, тогда как "Арсенал" одержал пять побед кряду на выезде в чемпионате.



"Орлы" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге (5 ничьих, 3 поражения). "Арсенал" уступил лишь однажды в 16 последних выездах к "Пэлас" в чемпионате (8 побед, 7 ничьих), но это единственное поражение случилось как раз в понедельник вечером — 3:0 в апреле 2017.



Проиграв два своих первых лондонских дерби в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "Арсенал" не знает поражений уже четыре матча кряду против соседей по городу (3 победы, 1 ничья).



Из-за травм "Пэлас" рискует недосчитаться Майкла Олисе и Уилфрида Захи. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур уже возобновили тренировки и должны сыграть.



Из лазарета "Арсенала" должен вернуться защитник Такехиро Томиясу. Шансы голкипера Аарона Рамсдейла сыграть оцениваются как 50 на 50. Букайо Сака переболел коронавирусом.