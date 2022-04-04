31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 4 апреля, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Накануне "Арсенал" был оттеснен на пятое место "Тоттенхэмом", который имеет преимущество по дополнительным показателям, однако "канониры" сыграли на два матча меньше и имеют все шансы сохранить место в топ-4 по итогам тура.
"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, тогда как "Арсенал" одержал пять побед кряду на выезде в чемпионате.
"Орлы" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге (5 ничьих, 3 поражения). "Арсенал" уступил лишь однажды в 16 последних выездах к "Пэлас" в чемпионате (8 побед, 7 ничьих), но это единственное поражение случилось как раз в понедельник вечером — 3:0 в апреле 2017.
Проиграв два своих первых лондонских дерби в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "Арсенал" не знает поражений уже четыре матча кряду против соседей по городу (3 победы, 1 ничья).
Из-за травм "Пэлас" рискует недосчитаться Майкла Олисе и Уилфрида Захи. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур уже возобновили тренировки и должны сыграть.
Из лазарета "Арсенала" должен вернуться защитник Такехиро Томиясу. Шансы голкипера Аарона Рамсдейла сыграть оцениваются как 50 на 50. Букайо Сака переболел коронавирусом.
04.04.2022 09:00
Просмотров: 441
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Польские проституки пожаловались на приехавших с Украины конкуренток!
У некоторых проституток пропала уверенность в завтрашнем дне из-за понаехавших из Украины конкуренток, которые стали сильно занижать расценки.
Если раньше в среднем клиенты платили примерно по
254 злотых то теперь за это время им удается зарабатывать лишь по 150 злотых за час.
"Раньше мы себя чувствовали комфортно. Но недавно в городе высадился целый десант "хохлотелок" и теперь кризис начался у нас", - жалуется пр@cтитутка Марийка.
По ее словам, украинские проституки приехали на нашу территорию и ведут себя очень нагло", в то время как "наши девочки давно работают по вызову, никаких трасс, все цивилизовано". "Занижают тарифы, забирают клиентов и заставляют нас работать за копейки. Так не делается!".
(ответить)
К вопросу о том, можно ли верить Минобороны РФ.
Сегодня Минобороны РФ заявило об уничтожении военного аэродрома Васильков в Киевской области.
Знаете, что тут примечательно?
Ровно ТО ЖЕ САМОЕ Минобороны РФ заявило 12 марта.
(ответить)
Удачи Кристал Пэласу в борьбе с заднеприводными. Гейгуннеры должны страдать.
(ответить)
Ебаная вата на сайте МО писала первого апреля, что контролирует бучу, а вата ноет о постанове. Ну что за дауны
(ответить)
«Кошмар в Буче», «Геноцид», «Хуже, чем ИГИЛ», «Массовое убийство невинных», «Россия должна ответить за это»: обложки британских газет сегодня утром
и ответят, причем и каждая мразь на том же фапле, которая одобряла такие действия своих животных - тоже.
(ответить)
Руснявые мрази, вы хоть там определитесь по Буче, выродки фашисткие.
Почитал, оказывается сначала это был фейк, там у русни капля воды на лобовом стекле оживляла трупы.
Потом руснявым мразям сменили методичку, и оказалось это хохлы сами себя поубивали и изнасиловали.
А к вечеру опять вернулись вроде к фейку и постановке.
Вы там определитесь, мрази руснявые.
На трибунале тоже будете мычать как с хуем во рту то одно то другое?
(ответить)
Слава Конору! Галлахеру Слава!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий