МЮ облегчит свою зарплатную ведомость на 750 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает облегчить свою зарплатную ведомость на 750 тысяч фунтов в неделю грядущим летом.

На прошлой неделе "Юнайтед" заключил новый контракт с полузащитником Бруну Фернандешем, чья зарплата возросла со 100 до 240 тыс. фунтов в неделю.



Однако вскоре "красные дьяволы" ожидают попрощаться с Полем Погба, Эдинсоном Кавани, Хуаном Матой и Джесси Лингардом — контракты всех четырех истекают в конце этого сезона.



Как сообщает The Athletic, это поможет "Юнайтед" сберечь упомянутые 750 тыс. фунтов в неделю — некоторые клубы Премьер-Лиги имеют зарплатную ведомость меньше этой суммы.