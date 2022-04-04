Лено собрался назад в Бундеслигу

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено отвергнет интерес "Ньюкасла" ради возвращения в Бундеслигу.

Этот сезон Лено начинал первым номером, однако своей невыразительной игрой заставил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету довериться купленному у "Шеффилд Юнайтед" Аарону Рамсдейлу.



Сейчас у Бернда остается всего один год по контракту, и "канониры" не собираются стоять на пути у 30-летнего немца, который не готов мириться со своей ролью запасного голкипера.



Как утверждает Daily Star, "Арсенал" надеется выручить за Лено около 5-10 миллионов фунтов, которые мог бы выложить "Ньюкасл", однако Бернд настроен вернуться на родину.



Одним из претендентов на Лено в Бундеслиге является его бывший клуб "Байер", который в 2018 году продал Бернда "канонирам" за 22 млн. фунтов.