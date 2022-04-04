Конте: "Кейн — большой пример для своих партнеров по команде"

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его нападающий Харри Кейн является примером для подражания.

В воскресенье Кейн поучаствовал в разгроме "Ньюкасла" со счетом 5:1. Харри, который является лучшим бомбардиром "шпор" в этом сезоне с 22 голами в 42 матчах, не удалось отличиться, однако он активно участвовал в комбинационной иге и отдал результативную передачу на Мэтта Дохерти.



После победы, которая вывела "Тоттенхэм" на четвертое место в Премьер-Лиге минимум на сутки, Конте очень лестно отозвался о своем бомбардире и диспетчере.



"Как я и сказал ему после матча, жаль, что он забил, но он сыграл удивительным образом и отдал результативную передачу".



"Очень важно обладать такого рода игроком в своей команде. Он может забивать голы и создавать моменты. И он нравится мне как человек".



"Талантливые игроки не всегда хотят упорно работать, но с моего первого дня здесь он подает пример. Вы думаете, что это нормально, но это не так. Обычно великие игроки ленивы, но не в его случае. Он является большим примером для своих партнеров по команде. Он вдохновляет нас, чтобы сражаться", — цитирует Конте Daily Mail.