Клопп: "Для нас все матчи с января подобны кубковым финалам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что каждый матч в этом году подобен кубковому финалу для его команды.

Подопечные Клоппа выиграли 16 из своих 17 последних матчей во всех соревнованиях, включая 2:0 против "Уотфорда" накануне.



При этом еще в январе был момент, когда "Ливерпуль" находился в 14 очках позади "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, и тогда Юрген чувствовал, что его команда не имеет права на ошибку.



"Будут ли оставшиеся матчи сезона подобны кубковым финалам для нас? Я бы сказал, что они являются таковыми для нас с января".



"Мы знали, что должны будем выиграть все свои матчи, чтобы у нас появились шансы. Был только один матч, в котором нам не требовалась победа, и мы его сразу же проиграли — дома против "Интера".



"В такой ситуации можно оказаться, только если ты выиграл ужасно много матчей, потому что в различных соревнованиях нам противостоят лучшие команды в мире".



"Наша ситуация в лиге означает, что мы должны выиграть практически все из них, и это очень сложно. Если двигаться матч за матчем, это может оказаться возможным, но я не знаю", — сообщил Клопп talkSPORT.