Лэмпард уверен, что "Эвертон" останется в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард уверен, что его команда спасется от вылета из Премьер-Лиги.

В воскресенье "Эвертон" потерпел свое седьмое поражение в 11 матчах Премьер-Лиги при Лэмпарде, уступив "Вест Хэму" со счетом 2:1.

"Ириски" остались в двух очках от зоны вылета, однако продемонстрированная командой игра вселяет оптимизм в Лэмпарда.

"Сегодня многие вещи были против нас. Однако я увидел много позитивных вещей против такой хорошей команды. Мы определенно заслуживали очко против них".

"Мы проявили характер, дисциплину и создавали моменты, что непросто делать против "Вест Хэма". Если мы продолжим в том же духе, удача повернется к нам лицом".

"В данный момент мы работаем над тем, чтобы преодолеть этот сложный период. Я и мои игроки стараемся изо всех сил. Фанаты могут быть уверены, что у нас все будет хорошо, если мы продолжим делать это в 10 оставшихся матчах", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 22:00

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  1. jirrort 03.04.2022 22:40 # jirrort
    Величайший

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  2. ganinilyha 03.04.2022 22:24 # ganinilyha
    "Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес уверен, что его команда спасется от вылета из Премьер-Лиги".

    Новости из 2008

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  3. frisby 03.04.2022 22:19 # frisby
    абосранная лигенда членси и голубого гавна
    физрук
    неуравновешенный псих
    сутулый пес
    го в ЧШ

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  4. true-manc 03.04.2022 22:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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