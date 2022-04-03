Лэмпард уверен, что "Эвертон" останется в Премьер-Лиге

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард уверен, что его команда спасется от вылета из Премьер-Лиги.

В воскресенье "Эвертон" потерпел свое седьмое поражение в 11 матчах Премьер-Лиги при Лэмпарде, уступив "Вест Хэму" со счетом 2:1.



"Ириски" остались в двух очках от зоны вылета, однако продемонстрированная командой игра вселяет оптимизм в Лэмпарда.



"Сегодня многие вещи были против нас. Однако я увидел много позитивных вещей против такой хорошей команды. Мы определенно заслуживали очко против них".



"Мы проявили характер, дисциплину и создавали моменты, что непросто делать против "Вест Хэма". Если мы продолжим в том же духе, удача повернется к нам лицом".



"В данный момент мы работаем над тем, чтобы преодолеть этот сложный период. Я и мои игроки стараемся изо всех сил. Фанаты могут быть уверены, что у нас все будет хорошо, если мы продолжим делать это в 10 оставшихся матчах", — сообщил Лэмпард Sky Sports.