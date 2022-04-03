Клопп: "Жота превращается в нападающего мирового уровня"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил трансформацию Диогу Жоты в "нападающего мирового уровня".

Не испугавшись конкуренции со стороны звездного трио из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, в сентябре 2020 Жота присоединился к "Ливерпулю" из "Вулверхэмптона" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.



С тех пор Диогу забил 33 гола в 70 матчах, включая победный против "Уотфорда" накануне (2:0). В этом сезоне 25-летний португалец особенно хорош, отличившись 14 раз в Премьер-Лиге. Клопп восхищается прогрессом своего подопечного.



"Он значительно прибавил с момента своего перехода сюда. Это мало связано с возрастом, но шаг за шагом он превращается в нападающего мирового уровня".



"Он довольно стабильно проявляет себя и в сборной Португалии, а это довольно сложно при таком разнообразии атакующих игроков. Мы думали, что он станет таким игроком, но он, возможно, даже превзошел наши ожидания", — цитирует Клоппа The Independent.