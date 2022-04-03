"Тоттенхэм" разорвал "Ньюкасл" и поднялся в топ-4

Пропустив первым, "Тоттенхэм" просто разорвал "Ньюкасл" и отпраздновал победу со счетом 5:1.

Стартовый состав "шпор" недосчитался Серхио Регилона, вместо которого вышел Эмерсон Роял.



В старт "сорок" относительно предыдущего матча вернулись Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви и Алан Сен-Максимен.



"Тоттенхэм" владел определенным преимуществом в первые полчаса, лучше контролируя мяч и чаще пристреливаясь. Однако удары хозяев зачастую были дальними и неточными.



"Ньюкасл" изредка огрызался и, несмотря на отсутствие моментов, открыл счет на 39-й минуте, когда Фабиан Шер ударом со штрафного поразил дальний нижний угол — 0:1.



Однако уже спустя четыре минуты "шпоры" ответили своим голом. Сон Хен Мин навесил к ближней штанге, где Бен Дэвис сыграл головой — 1:1.



Второй тайм начался с того, что сместившийся на правый фланг Харри Кейн выполнил подачу в штрафную, где Сон махнул ногой мимо мяча. Однако снаряд дошел до дальней штанги, где Мэтт Дохерти головой поразил ворота — 2:1.



На 54-й минуте "Тоттенхэм" сделал преимущество в счете комфортным. Кейн запустил Кулусевски в прорыв по правому флангу, откуда последовал прострел в центр штрафной, где Сон свободно принял мяч и вторым касанием пробил — 3:1.



"Сороки" уже не сопротивлялись, логичным следствием чего стал очередной пропущенный гол. Сыграв в стенку с Кулусевски, Дохерти выполнил передачу с левого края штрафной к ближней штанге, где Роял в борьбе с оппонентом протолкнул мяч в ворота — 4:1.



Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда появившийся на замену Стивен Бергвейн вышел один на один по центру и закатил мяч рядом со штангой — 5:1.



Голом Шера "Ньюкасл" словно разозлил своего соперника, который просто разорвал "сорок" во втором тайме. "Тоттенхэм" одержал важную победу и сравнялся по очкам с "Арсеналом", который, правда, сыграл на два матча меньше.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче