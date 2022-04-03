"Тоттенхэм" разорвал "Ньюкасл" и поднялся в топ-4
Пропустив первым, "Тоттенхэм" просто разорвал "Ньюкасл" и отпраздновал победу со счетом 5:1.
Стартовый состав "шпор" недосчитался Серхио Регилона, вместо которого вышел Эмерсон Роял.
В старт "сорок" относительно предыдущего матча вернулись Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви и Алан Сен-Максимен.
"Тоттенхэм" владел определенным преимуществом в первые полчаса, лучше контролируя мяч и чаще пристреливаясь. Однако удары хозяев зачастую были дальними и неточными.
"Ньюкасл" изредка огрызался и, несмотря на отсутствие моментов, открыл счет на 39-й минуте, когда Фабиан Шер ударом со штрафного поразил дальний нижний угол — 0:1.
Однако уже спустя четыре минуты "шпоры" ответили своим голом. Сон Хен Мин навесил к ближней штанге, где Бен Дэвис сыграл головой — 1:1.
Второй тайм начался с того, что сместившийся на правый фланг Харри Кейн выполнил подачу в штрафную, где Сон махнул ногой мимо мяча. Однако снаряд дошел до дальней штанги, где Мэтт Дохерти головой поразил ворота — 2:1.
На 54-й минуте "Тоттенхэм" сделал преимущество в счете комфортным. Кейн запустил Кулусевски в прорыв по правому флангу, откуда последовал прострел в центр штрафной, где Сон свободно принял мяч и вторым касанием пробил — 3:1.
"Сороки" уже не сопротивлялись, логичным следствием чего стал очередной пропущенный гол. Сыграв в стенку с Кулусевски, Дохерти выполнил передачу с левого края штрафной к ближней штанге, где Роял в борьбе с оппонентом протолкнул мяч в ворота — 4:1.
Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда появившийся на замену Стивен Бергвейн вышел один на один по центру и закатил мяч рядом со штангой — 5:1.
Голом Шера "Ньюкасл" словно разозлил своего соперника, который просто разорвал "сорок" во втором тайме. "Тоттенхэм" одержал важную победу и сравнялся по очкам с "Арсеналом", который, правда, сыграл на два матча меньше.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
03.04.2022 20:30
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Последние комментарии:
Конте топ , му клуб пидарасов . Ну, а ттх недоразумение , а не клуб
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Апхпхпхаэахахахахахаэаэаээаээаэааххахахахахахахаха святые уже во всю готовы посадить пенсят на бутылку пхихихихихихихих вот и полыхают маленькие пенсята пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи
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Немного занимательной статистики.
Первые 8 матчей с новым тренером.
Очки:
Астон Вилла (Джеррард) - 12 очков
Эвертон (Лэмпард) - 6 очков
В том числе игры с командами из первой тройки:
Асто Вилла - 3 (МанСити, Ливерпуль, Челси)
Эвертон - 1 (МанСити)
Позиция до и после:
Астон Вилла 16-14
Эвертон 16-17
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Если воспринимать Украину, как девушку, а Россию, как мужика, то эта спецоперация и правда изнасилование, а хохлы - дети, смотрящие на это.
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Какой же мусор у людей в башке. В 1682 году Ньютон открыл закон всемирного тяготения. До этого этот закон не существовал? Если уронить предмет он упадёт. Солнце встает на востоке а заходит на западе. Время невосполнимый ресурс. Вода это жидкость.
Есть законы по которым этот мир работает, их незнание, непонимание, непризнание не означает, что их нет.
Как же блять можно не понимать, что всё что происходит, это игра, это манипуляция, это королевство кривых зеркал. Чтобы отличать черное от белого, хорошее от плохого, солёное от сладкого нужна база, фундамент. И дело не в знании языков, точных наук или общей эрудиции.
У местных хихлов просто напрочь поломана система координат. Им ссы в глаза всё божья роса.
Есть страна А. У неё в изобилии есть все ресурсы которые есть на планете земля. Земля она изучена, за углом новых ресурсов не найти. Есть страна Б, в которой живут 20% населения земли, а потребляет она 60% всех ресурсов которые есть на планете земля. Ресурсы они ископаемые и конечные. Чтобы поддерживать текущий уровень потребления, стране Б нужно постоянно осваивать новые источники ресурсов. У страны А и страны Б есть вооружение, способное уничтожить планету земля, что исключает возможность силового захвата ресурсов страны А. Вопрос знатокам: что нужно сделать стране Б, чтобы освоить ресурсы страны А?
Есть ещё страна В, которой не повезло оказаться пешкой в игре между страной А и Б. Хихлы плачут и умоляют мир обратить на их потери внимание. Миру абсолютно похуй. Разве весна поступает милосердно со снегом когда заставляет его таять? Разве газели обижаются на львов когда они их ловят и ими питаются? Это всё равно что обидеться на этот мир за то, что ты родился не в богатой семье. Да мир несправедлив
И да на войне смерть насилие мародерство это нормальное явление. Хорошо ещё что официально рабства не существует и население покорённой страны не уводят на работы в рудники, а земли не посыпают солью, чтобы там больше никогда ничего не выросло. И милосердный человечный Путин не расхуярил до ровной поверхности вашу помойку.
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вагиф ты токо не исчезай если с ттх что-то случится
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Как тебя зовут маленькая моя? Иоланла ? Да ?
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безвиз оформил визу?
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Ньюкасл конечно жалкое зрелище. И кто их только надоумил купить за 30 лямов 30-летнюю деревяшку на Крисе Вуде? Но в АПЛ они скорее всего останутся ибо там претендентов на ЧШ и без них хватает, вон Лэмпс с ирисками прям рвётся туда.
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Тоттенхэм вышвырнул гейгуннеров из топ-4. Так и должно быть.
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Вы только представьте Блать , все манки все сука грязные шлюхи манки из вонючего трахфорда хорам сосут под шконкой пхехехехехехехехехехехехехехехехехех
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Пидорастерка, кого ты там ждёшь? Xуесосина обоссаная)) ты матчи Членси ждёшь. Ждёт она ахахахахах. Хохлофашики убивают российских миротворцев и эта терпила, весь месяц в тиктоке просидевшая, пишет «мы» ждём. Сука ну что за е6анашка.
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Когда ВАГИФ и ВАНСАНТ на ФАПЛЕ! ВСЕ ХУЕСОСЫ СИДЯТ НА БУТЫЛКЕ!
Уехехехехехехехехехехехеехеххеехехехезезехехехехехех
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По скорее бы уже закончилась это не здоровая куета братики (((((( люди гибнут , это печаль беда ((((((((( здоровья всем братишки )))))))))))))
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хохлы попали в европу, но только беженцами.
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УЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХХЕЕХЕХЗЕЕХЕХЕХЕЗЕЗЕХЕХЕХЕХ
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Сук обоссанного труманка смыло мочой пхихихихихихихихихихихихихихихих
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Арсенал и Тоттенхэм серьёзно замахнулись на 4-ку. Угадайте, кого они от туда выпнут?
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ебаный лишайло заебал главные менять, хуесос хохлятский
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования убийств в Буче:
"Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности [виновных]".
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