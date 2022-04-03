Мартинес намекает на уход Лукаку из "Челси"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес намекнул, что нападающему Ромелу Лукаку будет лучше уйти из "Челси" летом.

После своего возвращения в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом Лукаку забил только пять голов в 20 матчах Премьер-Лиги, в последнее время даже перестав попадать в стартовый состав "синих".



По словам Мартинеса, у Лукаку еще достаточно времени, чтобы уладить свою клубную ситуацию и обеспечить себе поездку на ЧМ-2022. Роберто ожидает, что Ромелу примет решение насчет своего будущего грядущим летом.



"В случае с Ромелу мы говорим об игроке, который сыграл свыше 100 матчей за сборную и знает эту команду насквозь".



"Я не собираюсь судить о состоянии кого-либо из игроков до лета, потому что это не было бы правильно. До Чемпионата Мира еще семь месяцев, и обращать внимание на детали нужно ближе к турниру".



"Однако есть много игроков, которые будут менять клубы или будут чувствовать необходимость перемен летом".



"О том, что чувствует Ромелу, нужно будет делать выводы в сентябре. То же самое касается Эдена Азара и других".



"Однако Ромелу — один из игроков, для которых лето может быть важным моментом в их карьерах", — цитирует Мартинеса talkSPORT.