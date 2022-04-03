Семейство Рикеттс раскрыло свои планы на "Челси"

Семейство Рикеттс, претендующее на покупку "Челси", раскрыло свои планы в отношении клуба со "Стэмфорд Бридж".

Перед началом субботнего матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" около 50-100 фанатов "Челси" приняли участие в акции, чтобы выразить свой протест семейству Рикеттс, чей глава Джо в прошлом позволил себе оскорбительные комментарии насчет мусульман.



Согласно опросу Объединения болельщиков "Челси" (Chelsea Supporters' Trust), 77 процентов фанатов выступают против Рикеттс, однако те не думают отступать.



Сегодня американцы сделали официальное заявление, пообещав без согласия фанатов не менять название клуба, эмблему или цвета. Также Рикеттс уверяют, что при них "Челси" никогда не примет участия в Европейской Суперлиге.



Рикеттс обещают инвестиции в укрепление состава, академию, перестройку "Стэмфорд Бридж", а также готовы обеспечить дополнительную поддержку женской команде и благотворительному фонду клуба.



Одновременно с этим Рикеттс заручились поддержкой еще одного могущественного партнера — владельца "Кливленд Кавальерс" Дэна Гилберта, чье состояние оценивается в 24 миллиарда фунтов. Ранее американское семейство привлекло на свою сторону инвестора Кена Гриффина, который богат на 22 млрд. фунтов.