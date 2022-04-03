"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена за 50 млн. фунтов

"Ньюкасл" готов продать своего вингера Аллана Сен-Максимена за 50 миллионов фунтов грядущим летом.

Потратив свыше 90 млн. фунтов в январе, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии готовы вложить в укрепление состава еще 60 млн. фунтов летом — инвестировать больше им не позволяют правила финансового фейр-плей.



Чтобы совершить все приобретения, которые запланированы, "сорокам" придется продать некоторых из имеющихся игроков, и одним из наиболее ценных активов клуба с "Сент-Джеймс Парк" видится как раз Сен-Максимен.



Аллан является большим любимчиком фанатов "Ньюкасла", однако Daily Mail утверждает, что "сороки" не смогут устоять, если кто-нибудь предложит им 50 млн. фунтов за 25-летнего француза.



Продажа Сен-Максимена рассматривается как вынужденная мера, чтобы "Ньюкасл" сделал шаг вперед, а среди клубов, который может быть интересен Аллан, называется "Астон Вилла".