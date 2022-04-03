"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена за 50 млн. фунтов
"Ньюкасл" готов продать своего вингера Аллана Сен-Максимена за 50 миллионов фунтов грядущим летом.
Потратив свыше 90 млн. фунтов в январе, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии готовы вложить в укрепление состава еще 60 млн. фунтов летом — инвестировать больше им не позволяют правила финансового фейр-плей.
Чтобы совершить все приобретения, которые запланированы, "сорокам" придется продать некоторых из имеющихся игроков, и одним из наиболее ценных активов клуба с "Сент-Джеймс Парк" видится как раз Сен-Максимен.
Аллан является большим любимчиком фанатов "Ньюкасла", однако Daily Mail утверждает, что "сороки" не смогут устоять, если кто-нибудь предложит им 50 млн. фунтов за 25-летнего француза.
Продажа Сен-Максимена рассматривается как вынужденная мера, чтобы "Ньюкасл" сделал шаг вперед, а среди клубов, который может быть интересен Аллан, называется "Астон Вилла".
03.04.2022 17:00
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Последние комментарии:
А что не 100 млн? Его цена 30 млн, не больше.
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кто там хотел? налетай
а я бы лучше Мэддисона взял
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Не понял, это же самый ценный игрок у них. Надо бы подсуетиться красным
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50 млн рублей может быть?
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Глупость какая-то желтая. Его наоборот будут удерживать
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