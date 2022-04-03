"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена за 50 млн. фунтов

Аллан Сен-Максимен "Ньюкасл" готов продать своего вингера Аллана Сен-Максимена за 50 миллионов фунтов грядущим летом.

Потратив свыше 90 млн. фунтов в январе, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии готовы вложить в укрепление состава еще 60 млн. фунтов летом — инвестировать больше им не позволяют правила финансового фейр-плей.

Чтобы совершить все приобретения, которые запланированы, "сорокам" придется продать некоторых из имеющихся игроков, и одним из наиболее ценных активов клуба с "Сент-Джеймс Парк" видится как раз Сен-Максимен.

Аллан является большим любимчиком фанатов "Ньюкасла", однако Daily Mail утверждает, что "сороки" не смогут устоять, если кто-нибудь предложит им 50 млн. фунтов за 25-летнего француза.

Продажа Сен-Максимена рассматривается как вынужденная мера, чтобы "Ньюкасл" сделал шаг вперед, а среди клубов, который может быть интересен Аллан, называется "Астон Вилла".


Метки Ньюкасл, Сен-Максимен

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 03.04.2022 18:58 # suddenly
    А что не 100 млн? Его цена 30 млн, не больше.

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  2. b84 03.04.2022 18:58 # b84
    кто там хотел? налетай
    а я бы лучше Мэддисона взял

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  3. apl-nash 03.04.2022 18:31 # apl-nash
    Не понял, это же самый ценный игрок у них. Надо бы подсуетиться красным

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  4. arsfann 03.04.2022 18:12 # arsfann
    50 млн рублей может быть?

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  5. tursa 03.04.2022 17:12 # tursa
    Глупость какая-то желтая. Его наоборот будут удерживать

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