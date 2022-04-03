Ван Перси может стать ассистентом Тен Хага в МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси может стать ассистентом Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд".

С тех пор, как стало известно, что "Юнайтед" ведет переговоры с Тен Хагом, не утихают слухи о том, что главный тренер "Аякса" может взять в свой штаб кого-либо из бывших игроков "дьяволов".



Ранее с этой ролью связывали Рио Фердинанда, а также Япа Стама и Рууда Ван Нистелроя, соотечественников Тен Хага.



Как утверждает Daily Mirror, в ходе общения с "Юнайтед" Эрик озвучил кандидатуру еще одного голландца, Ван Перси, который сейчас получает тренерскую лицензию, занимаясь с командой "Фейеноорда" U-16.



Тен Хаг убежден, что ему пригодятся познания Ван Перси насчет клуба и Премьер-Лиги, где Робину также довелось поиграть за "Арсенал".



Добавим, Ван Перси выступал за "Юнайтед" с 2012 по 2015 год, в своем первом сезоне завоевав титул Премьер-Лиги и став лучшим бомбардиром дивизиона.