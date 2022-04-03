Тухель винит погоду в поражении от "Брентфорда"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал британскую погоду одной из причин поражения 1:4 от "Брентфорда".

Накануне "Челси" был бит на своем поле новичком Премьер-Лиги, и у Тухеля нашелся целый ряд причин, почему это произошло.



"Нам не хватало зрелости в оборонительных действиях. Мы не осознавали угрозу в такие моменты, и это очень странно для нас. Мы были наказаны за это, и это тоже не есть нормально. Это сочетание странностей. Но мы отвечаем за результат, это наша вина".



"Было ощущение, что у нас тяжелые ноги, и это нормально после перерыва. Поначалу у нас не ладилась игра. Вы были морально уставшими, недостаточно свежими. Кроме того, вчера мы носили перчатки и шел снег во время тренировки, а сегодня очень, очень тепло".



"Сопернику было проще хорошо подготовиться к этому матчу и играть в роли андердога. У нас же было полтренировки на подготовку", — цитирует Тухеля Daily Mail.