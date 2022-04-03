Тухель винит погоду в поражении от "Брентфорда"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал британскую погоду одной из причин поражения 1:4 от "Брентфорда".

Накануне "Челси" был бит на своем поле новичком Премьер-Лиги, и у Тухеля нашелся целый ряд причин, почему это произошло.

"Нам не хватало зрелости в оборонительных действиях. Мы не осознавали угрозу в такие моменты, и это очень странно для нас. Мы были наказаны за это, и это тоже не есть нормально. Это сочетание странностей. Но мы отвечаем за результат, это наша вина".

"Было ощущение, что у нас тяжелые ноги, и это нормально после перерыва. Поначалу у нас не ладилась игра. Вы были морально уставшими, недостаточно свежими. Кроме того, вчера мы носили перчатки и шел снег во время тренировки, а сегодня очень, очень тепло".

"Сопернику было проще хорошо подготовиться к этому матчу и играть в роли андердога. У нас же было полтренировки на подготовку", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Брентфорд, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 15:00

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  1. frisby 03.04.2022 16:23 # frisby
    это тоже самое если хуеносый ормян винит осла которого он ебет в том что ему бабы не дают

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  2. liverpool888 03.04.2022 15:34 # liverpool888
    Я бы отдельно выделил зону Силвы и Аспи. Там соперники что хотели, то и делали. Ну и оптика, с которой передачи проходили налево и направо. Голы забили с правого края, а Джеймса выпускают вместо Алонсо. Л - логика.

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  3. jirrort 03.04.2022 15:01 # jirrort
    Это было очевидно еще до начала матча.С погодой реально не повезло.

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