Тухель винит погоду в поражении от "Брентфорда"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал британскую погоду одной из причин поражения 1:4 от "Брентфорда".
Накануне "Челси" был бит на своем поле новичком Премьер-Лиги, и у Тухеля нашелся целый ряд причин, почему это произошло.
"Нам не хватало зрелости в оборонительных действиях. Мы не осознавали угрозу в такие моменты, и это очень странно для нас. Мы были наказаны за это, и это тоже не есть нормально. Это сочетание странностей. Но мы отвечаем за результат, это наша вина".
"Было ощущение, что у нас тяжелые ноги, и это нормально после перерыва. Поначалу у нас не ладилась игра. Вы были морально уставшими, недостаточно свежими. Кроме того, вчера мы носили перчатки и шел снег во время тренировки, а сегодня очень, очень тепло".
"Сопернику было проще хорошо подготовиться к этому матчу и играть в роли андердога. У нас же было полтренировки на подготовку", — цитирует Тухеля Daily Mail.
03.04.2022 15:00
Просмотров: 610
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это тоже самое если хуеносый ормян винит осла которого он ебет в том что ему бабы не дают
(ответить)
Я бы отдельно выделил зону Силвы и Аспи. Там соперники что хотели, то и делали. Ну и оптика, с которой передачи проходили налево и направо. Голы забили с правого края, а Джеймса выпускают вместо Алонсо. Л - логика.
(ответить)
Это было очевидно еще до начала матча.С погодой реально не повезло.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий