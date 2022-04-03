Лингарда рвало на скамейке МЮ во время матча с "Лестером"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что вингера Джесси Лингарда рвало прямо на скамейке запасных во время матча против "Лестера".

Накануне "Юнайтед" смог добыть только ничью 1:1 в домашнем матче Премьер-Лиги. Игра команды Рангника могла вызывать рвотные позывы у публики "Олд Траффорд", причем у Лингарда — в буквальном смысле.



После матча Рангник посетовал на влияние международного перерыва, а также на дефицит атакующих игроков.



"Нам важно быть достаточно стабильными и показывать игру одинакового уровня".



"Я совершенно не тот тренер, который ищет оправдания, но это была необычная ситуация для середины сезона: пауза в две-две с половиной недели, возвращение игроков в четверг, джетлаг, разница во времени. У других команд это тоже есть, но в данный момент нам это совершенно не помогает".



"Кроме того, отсутствовал Криштиану (Роналду), а четвертого нападающего у нас нет вовсе. Джесси Лингард не мог выйти на замену, потому что ему было плохо, и его рвало во время матча. В конце все наши атакующие игроки и так были на поле".



"Мы играли против хорошей команды, находящейся в хорошей форме. Они выиграли три из четырех предыдущих матчей, большинство их травмированных игроков вернулись. Это справедливый результат, они заслужили свое очко, как и мы заслужили свое. Мы были недостаточно убедительны, чтобы выиграть матч", — цитирует Рангника Daily Mirror.