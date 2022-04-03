Холанд поможет Фодену получить более выгодный контракт

"Манчестер Сити" готов пересмотреть условия нового контракта, который должен был подписать полузащитник Фил Фоден.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Сити" еще в октябре достиг принципиальной договоренности с Фоденом о новом контракте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Однако эта сделка не заключена до сих пор, а сейчас "горожане" находятся на пороге приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, который на "Этихад" будет получать 500 тыс. фунтов в неделю.



При этом Фоден и Холанд являются ровесниками. Англичанину исполняется 22 в мае, норвежцу — в июле.



На "Этихад" чувствуют, что кратная разница в зарплатах ставит их воспитанника, уже сделавшего столь многое для клуба, в невыгодное положение на фоне приходящего из Дортмунда бомбардира.



Поэтому боссы "Сити" готовы вновь сесть за стол переговоров с представителями Фодена и заново обсудить условия уже согласованного на словах контракта в сторону улучшения.