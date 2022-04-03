"Лестер" открыт к продаже Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Лестер" открыт к продаже полузащитника Джеймса Мэддисона за 50 миллионов фунтов.

"Лестер" очень нестабильно проводит этот сезон и в данный момент занимает только девятую позицию в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер "лис" Брендана Роджерс собирается отреагировать на такой невыразительный сезон тремя приобретениями, однако ресурсы клуба с "Кинг Пауэр" ограничены ввиду влияния пандемии коронавируса.

Чтобы осуществить задуманное и провести перестройку команды, Роджерсу нужно будет продать ряд имеющихся игроков, и оцениваемый в 50 миллионов фунтов Мэддисон входит в число тех, кто доступен для трансфера.

25-летний англичанин, забивший 13 голов и отдавший семь результативных передач в 41 матче этого сезона, прежде не испытывал недостатка в заинтересованных клубах.

Например, Мэддисоном интересовался "Арсенал" до того, как выкупить Мартина Эдегора у "Реала".


Метки Лестер, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 03.04.2022 13:58 # liverfun
    Хороший игрок, главный его плюс в том, что держит уровень вне зависимости от силы соперника, но вот отбор у него страдает, да и травматичный. По игре бы неплохо в аснл вписался вместо эдегора

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  2. m777 03.04.2022 13:05 # m777
    Так наоборот Мэддисон хорошо и проводит сезон. Если вспомнить, со всеми грандами хорошо отыграл

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  3. mixmaster 03.04.2022 12:10 # mixmaster
    Например, Мэддисоном интересовался "Арсенал" до того, как выкупить Мартина Эдегора у "Реала".

    как оказалось, Арсенал поступил верно

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  4. sexan 03.04.2022 12:06 # sexan
    Он сильно сдал, так что хз кто его купит за такую деньгу. Может Ньюкасл?

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  5. sufferwell 03.04.2022 12:05 # sufferwell
    Педобро погубит лестер. Этот чмошник любой клуб на дно утащит.

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