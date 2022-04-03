"Лестер" открыт к продаже Мэддисона

"Лестер" открыт к продаже полузащитника Джеймса Мэддисона за 50 миллионов фунтов.

"Лестер" очень нестабильно проводит этот сезон и в данный момент занимает только девятую позицию в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, главный тренер "лис" Брендана Роджерс собирается отреагировать на такой невыразительный сезон тремя приобретениями, однако ресурсы клуба с "Кинг Пауэр" ограничены ввиду влияния пандемии коронавируса.



Чтобы осуществить задуманное и провести перестройку команды, Роджерсу нужно будет продать ряд имеющихся игроков, и оцениваемый в 50 миллионов фунтов Мэддисон входит в число тех, кто доступен для трансфера.



25-летний англичанин, забивший 13 голов и отдавший семь результативных передач в 41 матче этого сезона, прежде не испытывал недостатка в заинтересованных клубах.



Например, Мэддисоном интересовался "Арсенал" до того, как выкупить Мартина Эдегора у "Реала".