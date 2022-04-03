Тухель призвал не делать драму из поражения от "Брентфорда"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал не делать драму из поражения своей команды от "Брентфорда".
Вернувшись с международного перерыва, "Челси" потерпел домашнее поражение 1:4 от новичка Премьер-Лиги, причем три гола пропустил в течение 10 минут.
Однако Тухель не видит повода для беспокойства, ведь перед этим "синие" одержали пять побед кряду в Премьер-Лиге, благодаря чему укрепились в топ-4.
"После столь многих побед и столь многих хороших результатов я отказываюсь делать драму из этого матча, потому что а почему мы должны?"
"Брентфорд" извлек многое из тех 10 минут, которые мы дали им. После их третьего гола мы забили свой гол, который был отменен, была ситуация с прессингом их голкипера, у Хаверца был большой момент. Мы упустили все три шанса и чувствуем, что это был не наш день. На то есть некоторые причины, и мы проанализируем случившееся", — цитирует Тухеля Sky Sports.
03.04.2022 11:00
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Это не драма, это позор и пиздец.
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