Невилл: "МЮ выбыл из борьбы за попадание в топ-4"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "красные дьяволы" сыграли с "Лестером" вничью 1:1, причем должны благодарить отменившую гол Джеймса Мэддисона систему VAR, что набрали хотя бы очко.



Однако одного очка оказалось недостаточно, чтобы сдвинуться с шестого места. Невилл предсказывает своему бывшему клубу мучительную концовку сезона и непопадание в Лигу Чемпионов.



"Думаю, "Юнайтед" выбыл из борьбы из попадание в топ-4. Эта гонка началась сегодня, после окончания международного перерыва. Они должны были начать ее с победы, но не смогли. Дело в том, каким образом они провели этот матч. Это было очень плохо".



"Иногда команды могут выглядеть немного заржавевшими после международного перерыва, но я думал, что перерыв пойдет "Юнайтед" на пользу, потому что игроки смогут отвлечься от своих клубных дел и вернуться с правильным настроем".



"Это будут долгие два месяца для игроков и фанатов "Юнайтед". С такой формой оставшиеся восемь матчей будут сложными. Сегодня они сыграли так беззубо", — сообщил Невилл в эфире.