Невилл: "МЮ выбыл из борьбы за попадание в топ-4"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "красные дьяволы" сыграли с "Лестером" вничью 1:1, причем должны благодарить отменившую гол Джеймса Мэддисона систему VAR, что набрали хотя бы очко.

Однако одного очка оказалось недостаточно, чтобы сдвинуться с шестого места. Невилл предсказывает своему бывшему клубу мучительную концовку сезона и непопадание в Лигу Чемпионов.

"Думаю, "Юнайтед" выбыл из борьбы из попадание в топ-4. Эта гонка началась сегодня, после окончания международного перерыва. Они должны были начать ее с победы, но не смогли. Дело в том, каким образом они провели этот матч. Это было очень плохо".

"Иногда команды могут выглядеть немного заржавевшими после международного перерыва, но я думал, что перерыв пойдет "Юнайтед" на пользу, потому что игроки смогут отвлечься от своих клубных дел и вернуться с правильным настроем".

"Это будут долгие два месяца для игроков и фанатов "Юнайтед". С такой формой оставшиеся восемь матчей будут сложными. Сегодня они сыграли так беззубо", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 10:00

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  1. ganinilyha 03.04.2022 10:44 # ganinilyha
    Как бы Челси не выпал

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  2. noi39 03.04.2022 10:11 # noi39
    С этим Арсеналом,МЮ четвёрка не светит.

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