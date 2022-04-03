Салах на пороге нового контракта с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к подписанию нового контракта, который позволит ему остаться в мерсисайдском клубе до конца своей карьеры.

В данный момент у 29-летнего Салаха остается только один год по действующему контракту. Владельцы "Ливерпуля" опасались худшего ввиду отсутствия прогресса в переговорах с Мохамедом в последние месяцы.



Ожидалось, что грядущим летом этой ситуацией попытаются воспользоваться клубы вроде "Барселоны" и ПСЖ, однако Daily Mirror может подтвердить, что Салах отбросил мысли об уходе из "Ливерпуля".



Смена настроения Мохамеда означает, что теперь он готов на компромисс по зарплате ради того, чтобы продлить свое пребывание на "Энфилде".



Таким образом, Салах должен заключить новый контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев. Это позволит игроку сборной Египта задержаться в "Ливерпуле" до своего 34-летия.