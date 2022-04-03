Томас Тухель разводится с женой

Томас Тухель с женой Главный тренер "Челси" Томас Тухель разошелся со своей женой Сисси.

Пока "Челси" переживает кризис, связанный с введением санкций в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, Тухель переживает кризис в личной жизни.

Как сообщает Daily Mail, продлившийся 13 лет брак Томаса и Сисси распался — на прошлой неделе супруга немецкого тренера официально подала на развод.

46-летняя Сисси, бывшая журналистка, лишь в августе перебралась в Британию — спустя семь месяцев после назначения 48-летнего Томаса главным тренером "синих".

У Томаса и Сисси есть двое несовершеннолетних дочерей, и теперь миссис Тухель сможет претендовать на половину общего состояния, а также на половину будущих заработков экс-наставника ПСЖ, зарабатывающего в Лондоне 7 миллионов фунтов в год.


Метки Тухель

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. maximka 03.04.2022 08:13 # maximka
    он теперь станет любимой женой людоеда-Рюдигера...в пещерах Сьерра-Леоне

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  2. sexan 03.04.2022 08:13 # sexan
    Не понравилась жизнь в Англии. Еда говно, климат говно, а Лондон ваще параша.

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