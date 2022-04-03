Томас Тухель разводится с женой
Главный тренер "Челси" Томас Тухель разошелся со своей женой Сисси.
Пока "Челси" переживает кризис, связанный с введением санкций в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, Тухель переживает кризис в личной жизни.
Как сообщает Daily Mail, продлившийся 13 лет брак Томаса и Сисси распался — на прошлой неделе супруга немецкого тренера официально подала на развод.
46-летняя Сисси, бывшая журналистка, лишь в августе перебралась в Британию — спустя семь месяцев после назначения 48-летнего Томаса главным тренером "синих".
У Томаса и Сисси есть двое несовершеннолетних дочерей, и теперь миссис Тухель сможет претендовать на половину общего состояния, а также на половину будущих заработков экс-наставника ПСЖ, зарабатывающего в Лондоне 7 миллионов фунтов в год.
03.04.2022 08:00
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он теперь станет любимой женой людоеда-Рюдигера...в пещерах Сьерра-Леоне
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Не понравилась жизнь в Англии. Еда говно, климат говно, а Лондон ваще параша.
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