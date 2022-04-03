Томас Тухель разводится с женой

Главный тренер "Челси" Томас Тухель разошелся со своей женой Сисси.

Пока "Челси" переживает кризис, связанный с введением санкций в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, Тухель переживает кризис в личной жизни.



Как сообщает Daily Mail, продлившийся 13 лет брак Томаса и Сисси распался — на прошлой неделе супруга немецкого тренера официально подала на развод.



46-летняя Сисси, бывшая журналистка, лишь в августе перебралась в Британию — спустя семь месяцев после назначения 48-летнего Томаса главным тренером "синих".



У Томаса и Сисси есть двое несовершеннолетних дочерей, и теперь миссис Тухель сможет претендовать на половину общего состояния, а также на половину будущих заработков экс-наставника ПСЖ, зарабатывающего в Лондоне 7 миллионов фунтов в год.