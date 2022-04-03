"Барселона" хочет воссоединить Лакасетта с Обамеянгом

"Барселона" задумала воссоединить нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта с его другом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Напомним, "Арсенал" лишь в январе расторг контракт с Обамеянгом, угодившим в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете, позволив Пьер-Эмерику бесплатно уйти в "Барселону".



Как утверждает Sport, теперь каталонский клуб хочет повторить этот трюк с Лакасеттом, чей контракт с "Арсеналом" как раз истекает в конце этого сезона.



Александр уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами, однако ранее Артета говорил, что решение по 30-летнему французу будет принято только в конце сезона, когда станет понятно, попали "канониры" в Лигу Чемпионов или нет.



Приглашение нападающего является приоритетной задачей для "Барселоны" на лето. Испанский гранд также интересуется Мохамедом Салахом, Робертом Левандовски и Эрлингом Холандом, однако Лакасетт видится более привлекательным в финансовом отношении вариантом благодаря статусу свободного агента.



Добавим, с момента, как Артета изгнал из первой команды Обамеянга, Лакасетт выходил в старте на 14 матчей Премьер-Лиги подряд, забив три гола и отдав семь результативных передач.